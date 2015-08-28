Вячеслав Морозов - статистика
#48 | Защитник
|Имя
|Вячеслав
|Отчество
|Георгиевич
|Фамилия
|Морозов
|Команда
|Уфа
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 января 1995 (28 лет)
|Имя
|Вячеслав
|Отчество
|Георгиевич
|Фамилия
|Морозов
|Команда
|Уфа
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 января 1995 (28 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уфа (мол)
|15
|0
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2015
|1' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:2
|Академия Кубань (Краснодар)
|49'
|23.11.2015
|87' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|06.11.2015
|1' -46'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|30.10.2015
|1' -70'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|1:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|22.10.2015
|1' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|04.10.2015
|1' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|58'
|25.09.2015
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|3:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|18.09.2015
|1' -74'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:2
|Уфа (мол) (Уфа)
|13.09.2015
|1' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:2
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|28.08.2015
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:2
|Уфа (мол) (Уфа)
|46'
|22.08.2015
|1' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:3
|Локомотив (мол) (Москва)
|08.08.2015
|1' -83'
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|51'
|30.07.2015
|1' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|2:2
|Уфа (мол) (Уфа)
|88'
|25.07.2015
|1' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|16.07.2015
|1' -64'
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:3
|Уфа (мол) (Уфа)