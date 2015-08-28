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    Вячеслав Морозов - статистика

    #48 | Защитник
    Имя Вячеслав
    Отчество Георгиевич
    Фамилия Морозов
    Команда Уфа
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 января 1995 (28 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уфа (мол) 15 0 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.11.2015 1' -90' Уфа (мол) (Уфа) 1:2 Академия Кубань (Краснодар)
    49'
    23.11.2015 87' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:0 Уфа (мол) (Уфа)
    06.11.2015 1' -46' Уфа (мол) (Уфа) 0:0 Амкар (мол) (Пермь)
    30.10.2015 1' -70' ЦСКА (мол) (Москва) 1:0 Уфа (мол) (Уфа)
    22.10.2015 1' -90' Уфа (мол) (Уфа) 1:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    04.10.2015 1' -90' Уфа (мол) (Уфа) 0:0 Краснодар (мол) (Краснодар)
    58'
    25.09.2015 1' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 3:0 Уфа (мол) (Уфа)
    18.09.2015 1' -74' Ахмат (мол) (Грозный) 1:2 Уфа (мол) (Уфа)
    13.09.2015 1' -90' Уфа (мол) (Уфа) 0:2 Урал (мол) (Екатеринбург)
    28.08.2015 1' -90' Динамо (мол) (Москва) 1:2 Уфа (мол) (Уфа)
    46'
    22.08.2015 1' -90' Уфа (мол) (Уфа) 1:3 Локомотив (мол) (Москва)
    08.08.2015 1' -83' Уфа (мол) (Уфа) 1:2 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    51'
    30.07.2015 1' -90' Академия Кубань (Краснодар) 2:2 Уфа (мол) (Уфа)
    88'
    25.07.2015 1' -90' Уфа (мол) (Уфа) 0:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    16.07.2015 1' -64' Спартак М (мол) (Москва) 2:3 Уфа (мол) (Уфа)
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