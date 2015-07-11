Константин Богдан - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Константин
|Фамилия
|Богдан
|Команда
|Спартак
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 декабря 1993 (29 лет)
|Рост
|184
|Вес
|75
|Имя
|Константин
|Фамилия
|Богдан
|Команда
|Спартак
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 декабря 1993 (29 лет)
|Рост
|184
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Енисей
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.11.2015
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|2:0
|Факел (Воронеж)
|17.08.2015
|Был в запасе
|Байкал (Иркутск)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|10.08.2015
|85' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Енисей (Красноярск)
|03.08.2015
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|0:4
|Спартак-2 (Москва)
|20.07.2015
|1' -44'
|Енисей (Красноярск)
|1:1
|Балтика (Калининград)
|15.07.2015
|46' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|11.07.2015
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|0:1
|Волга (Нижний Новгород)