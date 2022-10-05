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    Роман Изотов - статистика

    #91 | Нападающий
    Имя Роман
    Отчество Владимирович
    Фамилия Изотов
    Команда Арсенал
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 июня 1996 (26 лет)
    Рост 179
    Вес 70
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Динамо Мх 0:0 Арсенал Россия. Первая лига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арсенал 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.10.2022 72' -90' Динамо Бр (Брянск) 1:0
    (5:4)п    		 Арсенал (Тула)
    90'
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