Роман Изотов - статистика
#91 | Нападающий
|Имя
|Роман
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Изотов
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|179
|Вес
|70
|Имя
|Роман
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Изотов
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|179
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.10.2022
|72' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|1:0
(5:4)п
|Арсенал (Тула)
|90'