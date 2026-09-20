Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Роман Изотов - статистика

Химик
22 июня 1996 (30)
#7 | Нападающий
186 см | 70 кг
Россия
Статистика Новости
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Химик
1 : 2
20.09.2026
Акрон-2
86' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Победа
0 : 1
13.09.2026
Химик
1' - 55'
17'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
Химик
2 : 1
06.09.2026
КДВ
71' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 1 тур
Химик
3 : 0
30.08.2026
Динамо Брл
58' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Химик
22
7
5
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Химик
1 : 2
20.09.2026
Акрон-2
86' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Победа
0 : 1
13.09.2026
Химик
1' - 55'
17'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
Химик
2 : 1
06.09.2026
КДВ
71' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 1 тур
Химик
3 : 0
30.08.2026
Динамо Брл
58' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 22 тур
КДВ
1 : 0
23.08.2026
Химик
66' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 21 тур
Химик
2 : 1
16.08.2026
Оренбург-2
1' - 75'
73'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 20 тур
Рубин-2
1 : 3
09.08.2026
Химик
1' - 60'
21'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 19 тур
Химик
5 : 0
02.08.2026
Носта
1' - 72'
33, 57, 68'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 18 тур
Динамо Брл
0 : 4
26.07.2026
Химик
1' - 77'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Химик
2 : 0
12.07.2026
Акрон-2
58' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Химик
4 : 1
01.07.2026
Урал-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Челябинск-2
0 : 3
28.06.2026
Химик
1' - 74'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Крылья Советов-2
0 : 2
21.06.2026
Химик
1' - 65'
19'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 11 тур
Оренбург-2
1 : 2
07.06.2026
Химик
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Химик
1 : 1
30.05.2026
Рубин-2
61' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Носта
0 : 1
24.05.2026
Химик
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Химик
4 : 1
17.05.2026
Динамо Брл
1' - 66'
31'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Акрон-2
1 : 5
10.05.2026
Химик
1' - 82'
32, 59'
67'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Химик
2 : 0
03.05.2026
Победа
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
Урал-2
1 : 3
29.04.2026
Химик
1' - 86'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Химик
4 : 0
26.04.2026
Челябинск-2
1' - 90'
54'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
Ижевск
1 : 2
12.04.2026
Химик
1' - 68'
16'
68'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 1 тур
Химик
2 : 3
05.04.2026
КДВ
Был в запасе
Главные новости
Агент Головина не отрицает трансфер игрока в «Спартак»
23:35
Бубнов прокомментировал трансфер Дзюбы в ЦСКА
23:17
Роналду сообщил, через сколько лет закончит карьеру
22:56
Сафонов сравнил себя с Акинфеевым
22:15
Слуцкий сообщил, что сделает с Головиным в случае его перехода в «Зенит»
21:57
Головин сам запросил трансфер в «Зенит»
21:30
1
Полные составы команд на прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
20:59
1
Агент Головина раскрыл подробности переговоров со «Спартаком»
20:51
Талалаев поддержал коллегу из РПЛ
19:59
Мелкадзе получил наказание от КДК
19:39
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+