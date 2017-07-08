Иван Подоляк - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Иван
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Подоляк
|Команда
|Авангард
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 октября 1990 (32 года)
|Рост
|182
|Вес
|75
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Иван
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Подоляк
|Команда
|Авангард
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 октября 1990 (32 года)
|Рост
|182
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Авангард
|7
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.11.2017
|Был в запасе
|Авангард (Курск)
|0:0
|Химки (Химки)
|07.10.2017
|86' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|0:2
|Авангард (Курск)
|30.09.2017
|Был в запасе
|Авангард (Курск)
|0:1
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|24.09.2017
|65' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|4:0
|Авангард (Курск)
|10.09.2017
|1' -66'
|Сочи (Сочи)
|1:2
|Авангард (Курск)
|06.09.2017
|1' -84'
|Авангард (Курск)
|2:0
|Факел (Воронеж)
|44'
|02.09.2017
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Авангард (Курск)
|27.08.2017
|65' -90'
|Авангард (Курск)
|1:1
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|08.07.2017
|1' -85'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:2
|Авангард (Курск)
|69'