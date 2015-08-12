Сергей Алборов - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Георгиевич
|Фамилия
|Алборов
|Команда
|Волга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 ноября 1988 (34 года)
|Рост
|176
|Вес
|72
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Георгиевич
|Фамилия
|Алборов
|Команда
|Волга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 ноября 1988 (34 года)
|Рост
|176
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волга
|13
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|3:1
|Волга (Тверь)
|01.11.2015
|1' -90'
|Волга (Тверь)
|0:3
|Псков-747 (Псков)
|8'
|26.10.2015
|1' -90'
|Строгино (Москва)
|4:0
|Волга (Тверь)
|21.10.2015
|1' -90'
|Волга (Тверь)
|1:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|17.10.2015
|1' -90'
|Спартак К (Кострома)
|0:1
|Волга (Тверь)
|11.10.2015
|46' -90'
|Волга (Тверь)
|1:2
|Торпедо Вл (Владимир)
|01.09.2015
|1' -48'
|Волга (Тверь)
|1:1
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|22.08.2015
|1' -90'
|Волга (Тверь)
|1:0
|Москва (Москва)
|18.08.2015
|1' -90'
|Волга (Тверь)
|1:1
|Карелия (Петрозаводск)
|12.08.2015
|1' -90'
|Псков-747 (Псков)
|2:3
|Волга (Тверь)
|04.08.2015
|1' -90'
|Волга (Тверь)
|2:1
|Строгино (Москва)
|30'
|28.07.2015
|1' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|1:2
|Волга (Тверь)
|71'
|20.07.2015
|1' -88'
|Волга (Тверь)
|4:2
|Коломна (Коломна)