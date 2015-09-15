Виталий Борсук - статистика
#36 | Полузащитник
|Имя
|Виталий
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Борсук
|Команда
|Строгино
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|180
|Вес
|68
|Имя
|Виталий
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Борсук
|Команда
|Строгино
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|180
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Строгино
|12
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -90'
|Строгино (Москва)
|4:1
|Текстильщик (Иваново)
|30'
|01.11.2015
|1' -90'
|Строгино (Москва)
|1:1
|Домодедово (Москва)
|26.10.2015
|1' -90'
|Строгино (Москва)
|4:0
|Волга (Тверь)
|21.10.2015
|1' -67'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|2:3
|Строгино (Москва)
|17.10.2015
|1' -90'
|Строгино (Москва)
|1:2
|Москва (Москва)
|11.10.2015
|1' -62'
|Карелия (Петрозаводск)
|0:3
|Строгино (Москва)
|05.10.2015
|Был в запасе
|Строгино (Москва)
|0:1
|Псков-747 (Псков)
|28.09.2015
|Был в запасе
|ЦРФСО (Смоленск)
|0:0
|Строгино (Москва)
|21.09.2015
|66' -90'
|Строгино (Москва)
|2:0
|Коломна (Коломна)
|15.09.2015
|1' -86'
|Спартак К (Кострома)
|2:1
|Строгино (Москва)
|08.09.2015
|Был в запасе
|Строгино (Москва)
|0:0
|Торпедо Вл (Владимир)
|01.09.2015
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|1:2
|Строгино (Москва)
|12.08.2015
|1' -90'
|Домодедово (Москва)
|1:1
|Строгино (Москва)
|04.08.2015
|1' -90'
|Волга (Тверь)
|2:1
|Строгино (Москва)
|78'
|28.07.2015
|1' -90'
|Строгино (Москва)
|0:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|20.07.2015
|68' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|1:1
|Строгино (Москва)