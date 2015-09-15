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    Виталий Борсук - статистика

    #36 | Полузащитник
    Имя Виталий
    Отчество Васильевич
    Фамилия Борсук
    Команда Строгино
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 июля 1996 (26 лет)
    Рост 180
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Строгино 12 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 1' -90' Строгино (Москва) 4:1 Текстильщик (Иваново)
    30'
    01.11.2015 1' -90' Строгино (Москва) 1:1 Домодедово (Москва)
    26.10.2015 1' -90' Строгино (Москва) 4:0 Волга (Тверь)
    21.10.2015 1' -67' Знамя Труда (Орехово-Зуево) 2:3 Строгино (Москва)
    17.10.2015 1' -90' Строгино (Москва) 1:2 Москва (Москва)
    11.10.2015 1' -62' Карелия (Петрозаводск) 0:3 Строгино (Москва)
    05.10.2015 Был в запасе Строгино (Москва) 0:1 Псков-747 (Псков)
    28.09.2015 Был в запасе ЦРФСО (Смоленск) 0:0 Строгино (Москва)
    21.09.2015 66' -90' Строгино (Москва) 2:0 Коломна (Коломна)
    15.09.2015 1' -86' Спартак К (Кострома) 2:1 Строгино (Москва)
    08.09.2015 Был в запасе Строгино (Москва) 0:0 Торпедо Вл (Владимир)
    01.09.2015 Был в запасе Сочи (Сочи) 1:2 Строгино (Москва)
    12.08.2015 1' -90' Домодедово (Москва) 1:1 Строгино (Москва)
    04.08.2015 1' -90' Волга (Тверь) 2:1 Строгино (Москва)
    78'
    28.07.2015 1' -90' Строгино (Москва) 0:0 Знамя Труда (Орехово-Зуево)
    20.07.2015 68' -90' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 1:1 Строгино (Москва)
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