Андрей Трубицин - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Трубицин
|Команда
|Машук-КМВ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 марта 1994 (28 лет)
|Рост
|170
|Вес
|58
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Трубицин
|Команда
|Машук-КМВ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 марта 1994 (28 лет)
|Рост
|170
|Вес
|58
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Машук-КМВ
|11
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -60'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|01.11.2015
|76' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:1
|Ангушт (Назрань)
|25.10.2015
|90' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|0:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|18.10.2015
|1' -46'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:5
|МИТОС (Новочеркасск)
|33'
|11.10.2015
|1' -80'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:0
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|04.10.2015
|52' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|2:0
|Дружба (Майкоп)
|66'
|07.09.2015
|1' -53'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|2:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|01.09.2015
|1' -52'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:0
|Астрахань (Астрахань)
|25.08.2015
|1' -53'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|1:0
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|18.08.2015
|46' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:0
|СКА (Ростов-на-Дону)
|12.08.2015
|15' -83'
|Ангушт (Назрань)
|0:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|04.08.2015
|Был в запасе
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:1
|Динамо (Ставрополь)