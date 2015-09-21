Станислав Рудоманов - статистика
#6 | Нападающий
|Имя
|Станислав
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Рудоманов
|Команда
|Домодедово
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 декабря 1993 (29 лет)
|Рост
|181
|Вес
|78
|Имя
|Станислав
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Рудоманов
|Команда
|Домодедово
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 декабря 1993 (29 лет)
|Рост
|181
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коломна
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|Был в запасе
|Коломна (Коломна)
|0:1
|Сочи (Сочи)
|01.11.2015
|90' -90'
|Химки (Химки)
|1:1
|Коломна (Коломна)
|26.10.2015
|88' -90'
|Коломна (Коломна)
|0:2
|Текстильщик (Иваново)
|21.10.2015
|1' -19'
|Домодедово (Москва)
|3:0
|Коломна (Коломна)
|17.10.2015
|88' -90'
|Коломна (Коломна)
|2:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|11.10.2015
|Был в запасе
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|5:0
|Коломна (Коломна)
|05.10.2015
|88' -90'
|Коломна (Коломна)
|1:3
|Москва (Москва)
|27.09.2015
|83' -90'
|Коломна (Коломна)
|0:3
|Псков-747 (Псков)
|21.09.2015
|Был в запасе
|Строгино (Москва)
|2:0
|Коломна (Коломна)