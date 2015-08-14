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    Александр Косенко - статистика

    #96 | Вратарь
    Имя Александр
    Отчество Андреевич
    Фамилия Косенко
    Команда Чита
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 26 июня 1996 (26 лет)
    Рост 187
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чита 3 -4 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.10.2015 21' -90' Томь-2 (Томск) 1:1 Чита (Чита)
    12.10.2015 1' -90' Чита (Чита) 2:2 Динамо (Барнаул)
    09.10.2015 Был в запасе Чита (Чита) 0:1 Новокузнецк (Новокузнецк)
    03.10.2015 Был в запасе Сахалин (Южно-Сахалинск) 2:0 Чита (Чита)
    29.09.2015 Был в запасе Смена (Комсомольск-на-Амуре) 1:1 Чита (Чита)
    19.09.2015 Был в запасе Чита (Чита) 2:1 Якутия (Якутск)
    09.09.2015 Был в запасе Сибирь-2 (Новосибирск) 1:4 Чита (Чита)
    30.08.2015 Был в запасе Чита (Чита) 3:1 Сибирь-2 (Новосибирск)
    20.08.2015 Был в запасе Якутия (Якутск) 2:2 Чита (Чита)
    14.08.2015 Был в запасе Чита (Чита) 2:1 Сахалин (Южно-Сахалинск)
    02.08.2015 1' -90' Динамо (Барнаул) 1:0 Чита (Чита)
    30.07.2015 Был в запасе Новокузнецк (Новокузнецк) 2:0 Чита (Чита)
    22.07.2015 Был в запасе Чита (Чита) 0:1 Иртыш (Омск)
    19.07.2015 Был в запасе Чита (Чита) 0:1 Томь-2 (Томск)
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