Каядо - статистика
#88 | Полузащитник
|Имя
|Дэвид
|Фамилия
|Каядо Диас
|Команда
|Металлист
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 мая 1987 (35 лет)
|Рост
|178
|Вес
|72
|Имя
|Дэвид
|Фамилия
|Каядо Диас
|Команда
|Металлист
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 мая 1987 (35 лет)
|Рост
|178
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист
|11
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.05.2015
|1' -82'
|Металлист (Харьков)
|3:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|20.05.2015
|1' -71'
|Металлист (Харьков)
|0:0
|Черноморец (Одесса)
|17.05.2015
|1' -90'
|Олимпик (Донецк)
|2:1
|Металлист (Харьков)
|90'
|11.05.2015
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|3:3
|Волынь (Луцк)
|03.05.2015
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|0:2
|Ворскла (Полтава)
|26.04.2015
|56' -90'
|Металлург (Запорожье)
|0:0
|Металлист (Харьков)
|18.04.2015
|62' -90'
|Металлист (Харьков)
|0:0
|Карпаты (Львов)
|11.04.2015
|75' -90'
|Днепр (Днепр)
|0:0
|Металлист (Харьков)
|04.04.2015
|1' -53'
|Металлист (Харьков)
|1:0
|Металлург (Донецк)
|14.03.2015
|1' -87'
|Говерла (Ужгород)
|2:2
|Металлист (Харьков)
|39'
|07.03.2015
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|2:2
|Шахтер (Донецк)