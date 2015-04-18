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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Карпаты
Металлист - Карпаты: обзор матча 18 апреля 2015
Металлист
18.04.2015, суббота, 14:00
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
0 : 0
Завершен
Карпаты
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Карпаты
Желтая карточка
Н. Ищенко
90'
+4
77'
Замена
О. Голодюк
️️️️
Д. Кожанов
Желтая карточка
Е. Селин
72'
71'
Замена
М. Даушвили
️️️️
Д. Кльоц
Желтая карточка
А. Довгий
66'
Замена
Каядо
️️️️
К. Ковальчук
62'
52'
Желтая карточка
Д. Кльоц
51'
Желтая карточка
И. Пластун
Замена
А. Беседин
️️️️
Д. Кулаков
46'
45'
+2
Замена
А. Гуцуляк
️️️️
В. Страшкевич
3'
Желтая карточка
А. Гитченко
Желтая карточка
С. Погорелый
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
23
Сергей Погорелый
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
30
Юрица Булят
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
27
Вадим Страшкевич
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Металлист
1
Денис Сидоренко
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
43
Юрий Ткачук
ОП
86
Владимир Барилко
ЦФ
88
Каядо
ЦФ
41
Артем Беседин
ЦФ
Карпаты
1
Роман Пидкивка
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
32
Олег Голодюк
ЦП
20
Муртаз Даушвили
ЦП
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
3-2-3-1
23
Погорелый
2
Рыжук
32
Ищенко
30
Булят
33
Селин
15
Кулаков
6
Довгий
8
Ковальчук
9
Назаренко
80
Приёмов
4-4-2
23
Мисак
11
Мирошниченко
32
Пластун
4
Гитченко
21
Костевич
16
Худобяк
9
Кожанов
27
Страшкевич
8
Кльоц
9
Швед
8
Чачуа
8
Ковальчук
88
Каядо
88
Каядо
8
Ковальчук
15
Кулаков
41
Беседин
41
Беседин
15
Кулаков
27
Страшкевич
11
Гуцуляк
11
Гуцуляк
27
Страшкевич
9
Кожанов
32
Голодюк
32
Голодюк
9
Кожанов
8
Кльоц
20
Даушвили
20
Даушвили
8
Кльоц
Остались в запасе
Металлист
Карпаты
5
Александр Осман
ЛЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
86
Владимир Барилко
ЦФ
1
Денис Сидоренко
ВР
43
Юрий Ткачук
ОП
3
Василий Кравец
ЛЗ
1
Роман Пидкивка
ВР
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Остались в запасе
5
Александр Осман
ЛЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
86
Владимир Барилко
ЦФ
1
Денис Сидоренко
ВР
43
Юрий Ткачук
ОП
Остались в запасе
3
Василий Кравец
ЛЗ
1
Роман Пидкивка
ВР
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Металлист - Карпаты
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Скрипак
(Киев)
Стадион:
ОСК Металлист
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