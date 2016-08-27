Рустам Нисафутдинов - статистика
#53 | Полузащитник
|Имя
|Рустам
|Отчество
|Радисович
|Фамилия
|Нисафутдинов
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|172
|Вес
|58
|Имя
|Рустам
|Отчество
|Радисович
|Фамилия
|Нисафутдинов
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|172
|Вес
|58
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Урал (мол)
|14
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.11.2016
|1' -32'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|04.11.2016
|1' -56'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|29.10.2016
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:4
|Ахмат (мол) (Грозный)
|21.10.2016
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|15.10.2016
|72' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|3:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|90'
|30.09.2016
|1' -57'
|Томь (мол) (Томск)
|4:0
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|24.09.2016
|1' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|2:2
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|16.09.2016
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|11.09.2016
|44' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|3:3
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|27.08.2016
|46' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|3:0
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|20.08.2016
|1' -82'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:2
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|68'
|13.08.2016
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|06.08.2016
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:3
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|81'
|30.07.2016
|46' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|2:2
|Уфа (мол) (Уфа)