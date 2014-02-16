Педро Лопес - статистика
#40 | Вратарь
|Имя
|Педро
|Фамилия
|Лопес
|Команда
|Бетис
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Мерида
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|21 января 1995 (28 лет)
|Имя
|Педро
|Фамилия
|Лопес
|Команда
|Бетис
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Мерида
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|21 января 1995 (28 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бетис
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2014
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|2:1
|Бетис (Севилья)
|11.05.2014
|84' -90'
|Бетис (Севилья)
|4:3
|Вальядолид (Вальядолид)
|04.05.2014
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|3:2
|Бетис (Севилья)
|26.04.2014
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|0:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|20.04.2014
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|3:1
|Бетис (Севилья)
|23.02.2014
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|0:2
|Атлетик (Бильбао)
|16.02.2014
|Был в запасе
|Гранада (Гранада)
|1:0
|Бетис (Севилья)