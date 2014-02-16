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    Педро Лопес - статистика

    #40 | Вратарь
    Имя Педро
    Фамилия Лопес
    Команда Бетис
    Состав Молодежный
    Родной город Мерида
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 21 января 1995 (28 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бетис 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2014 Был в запасе Осасуна (Памплона) 2:1 Бетис (Севилья)
    11.05.2014 84' -90' Бетис (Севилья) 4:3 Вальядолид (Вальядолид)
    04.05.2014 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 3:2 Бетис (Севилья)
    26.04.2014 Был в запасе Бетис (Севилья) 0:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    20.04.2014 Был в запасе Райо Вальекано (Мадрид) 3:1 Бетис (Севилья)
    23.02.2014 Был в запасе Бетис (Севилья) 0:2 Атлетик (Бильбао)
    16.02.2014 Был в запасе Гранада (Гранада) 1:0 Бетис (Севилья)
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