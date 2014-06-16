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    Макси Родригес - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Макси
    Фамилия Родригес
    Команда Ньюэллс Олд Бойз
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 января 1981 (42 года)
    Рост 174
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аргентина 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.07.2014 Был в запасе Германия 1:0 Аргентина
    09.07.2014 101' -90' Нидерланды 0:0
    (2:4)п    		 Аргентина
    05.07.2014 Был в запасе Аргентина 1:0 Бельгия
    01.07.2014 Был в запасе Аргентина 1:0 Швейцария
    25.06.2014 Был в запасе Нигерия 2:3 Аргентина
    21.06.2014 Был в запасе Аргентина 1:0 Иран
    16.06.2014 1' -46' Аргентина 2:1 Босния и Герцеговина
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