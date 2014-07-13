Статистика по турнирам

Чемпионат мира 2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка 2012/2013 Англия. Кубок 2011/2012 Англия. Кубок Лиги 2011/2012 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Англия. Кубок 2010/2011 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Чемпионат мира 2010 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Испания. Примера 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Товарищеский турнир. Emirates Cup 2009 Испания. Кубок 2008/2009 Испания. Примера 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Испания. Примера 2007/2008 Кубок УЕФА 2007/2008