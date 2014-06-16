Макси Родригес - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Макси
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Ньюэллс Олд Бойз
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 января 1981 (42 года)
|Рост
|174
|Вес
|69
|Имя
|Макси
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Ньюэллс Олд Бойз
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 января 1981 (42 года)
|Рост
|174
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аргентина
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.07.2014
|Был в запасе
|Германия
|1:0
|Аргентина
|09.07.2014
|101' -90'
|Нидерланды
|0:0
(2:4)п
|Аргентина
|05.07.2014
|Был в запасе
|Аргентина
|1:0
|Бельгия
|01.07.2014
|Был в запасе
|Аргентина
|1:0
|Швейцария
|25.06.2014
|Был в запасе
|Нигерия
|2:3
|Аргентина
|21.06.2014
|Был в запасе
|Аргентина
|1:0
|Иран
|16.06.2014
|1' -46'
|Аргентина
|2:1
|Босния и Герцеговина