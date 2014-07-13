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Макси Родригес
Статистика
Макси Родригес - статистика
Завершил карьеру
2 января 1981 (45)
#11 | Полузащитник
174 см | 69 кг
Аргентина | Италия
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Чемпионат мира 2014
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка 2012/2013
Англия. Кубок 2011/2012
Англия. Кубок Лиги 2011/2012
Англия. Премьер-Лига 2011/2012
Англия. Кубок 2010/2011
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
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Англия. Премьер-лига 2009/2010
Испания. Примера 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Товарищеский турнир. Emirates Cup 2009
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аргентина
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чемпионат мира, Финал
Германия
1 : 0
13.07.2014
Аргентина
Был в запасе
Чемпионат мира, 1/2 финала
Нидерланды
0 : 0
09.07.2014
Аргентина
101' - 90'
Чемпионат мира, 1/4 финала
Аргентина
1 : 0
05.07.2014
Бельгия
Был в запасе
Чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина
1 : 0
01.07.2014
Швейцария
Был в запасе
Чемпионат мира, 3 тур
Нигерия
2 : 3
25.06.2014
Аргентина
Был в запасе
Чемпионат мира, 2 тур
Аргентина
1 : 0
21.06.2014
Иран
Был в запасе
Чемпионат мира, 1 тур
Аргентина
2 : 1
16.06.2014
Босния и Герцеговина
1' - 46'
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