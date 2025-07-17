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Зоран Квржич
Статистика
Зоран Квржич - статистика
Завершил карьеру
7 августа 1988 (38)
#20 | Полузащитник
180 см
Босния и Герцеговина
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Борац
2
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 1 раунд
Санта-Колома
0 : 2
17.07.2025
Борац
1' - 90'
42'
Лига конференций, 1 раунд
Борац
1 : 4
10.07.2025
Санта-Колома
46' - 90'
82'
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