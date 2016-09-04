Гор Манукян - статистика
#12 | Вратарь
|Имя
|Гор
|Фамилия
|Манукян
|Команда
|Пюник
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|27 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Гор
|Фамилия
|Манукян
|Команда
|Пюник
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|27 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Армения
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.10.2017
|Был в запасе
|Казахстан
|1:1
|Армения
|05.10.2017
|Был в запасе
|Армения
|1:6
|Польша
|04.09.2017
|Был в запасе
|Армения
|1:4
|Дания
|01.09.2017
|Был в запасе
|Румыния
|1:0
|Армения
|11.10.2016
|Был в запасе
|Польша
|2:1
|Армения
|08.10.2016
|Был в запасе
|Армения
|0:5
|Румыния
|04.09.2016
|Был в запасе
|Дания
|1:0
|Армения