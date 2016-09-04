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    Гор Манукян - статистика

    #12 | Вратарь
    Имя Гор
    Фамилия Манукян
    Команда Пюник
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 27 сентября 1993 (29 лет)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Армения 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.10.2017 Был в запасе Казахстан 1:1 Армения
    05.10.2017 Был в запасе Армения 1:6 Польша
    04.09.2017 Был в запасе Армения 1:4 Дания
    01.09.2017 Был в запасе Румыния 1:0 Армения
    11.10.2016 Был в запасе Польша 2:1 Армения
    08.10.2016 Был в запасе Армения 0:5 Румыния
    04.09.2016 Был в запасе Дания 1:0 Армения
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