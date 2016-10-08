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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Армения - Румыния
Армения - Румыния: обзор матча 08 октября 2016
Армения
08.10.2016, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 2 тур
0 : 5
Завершен
Румыния
4'
Б. Станку (П)
10'
А. Попа
12'
Р. Марин
29'
Н. Станчу
60'
А. Кипчиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Армения - Румыния
82'
Замена
Э. Бикфалви
️️️️
Н. Станчу
68'
Замена
Д. Ротариу
️️️️
А. Кипчиу
Замена
К. Оганесян
️️️️
А. Озбилиз
64'
60'
ГОЛ! 0:5!
А. Кипчиу
Пас отдал
Р. Марин
57'
Замена
К. Кешеру
️️️️
Б. Станку
Замена
Т. Восканян
️️️️
Г. Андоньян
39'
Замена
К. Мурадян
️️️️
В. Погосян
34'
Желтая карточка
А. Григорян
33'
29'
ГОЛ! 0:4!
Н. Станчу
Пас отдал
Б. Станку
12'
ГОЛ! 0:3!
Р. Марин
Пас отдал
Н. Станчу
10'
ГОЛ! 0:2!
А. Попа
Пас отдал
Н. Станчу
4'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Станку
Красная карточка
Г. Малакян
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армения
12
Арсен Бегларян
ВР
20
Левон Айрапетян
ЛЗ
2
Гаэль Андоньян
ЦЗ
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
0
Грайр Мкоян
ЦЗ
5
Артак Григорян
ОП
22
Гор Малакян
ЦП
22
Вардан Погосян
ЦП
0
Арас Озбилиз
ЦП
21
Давит Маноян
ЦП
8
Маркос Пиццелли
АП
Главный тренер
Варужан Сукиасян
Румыния
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
21
Драгош Григоре
ЦЗ
5
Овидиу Хобан
ЦП
6
Ромарио Бензар
ЦП
20
Адриан Попа
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
10
Николае Станчу
АП
8
Александру Кипчиу
ЦФ
19
Богдан Станку
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Даум
Армения
16
Анатолий Айвазов
ВР
22
Гор Манукян
ВР
17
Ваагн Минасян
ЦЗ
20
Карен Мурадян
ЦЗ
6
Артур Карташян
ЦЗ
4
Тарон Восканян
ЦЗ
2
Андраник Восканян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
16
Давид Акопян
ЦП
17
Завен Бадоян
ЦФ
18
Гегам Арутюнян
ЦФ
Румыния
1
Костел Пантилимон
ВР
23
Силвиу Лунг
ВР
4
Козмин Моци
ЦЗ
15
Валерикэ Гэман
ЦЗ
3
Алин Тошка
ЦЗ
14
Андрей Препелицэ
ОП
20
Габриэль Энаке
ЦП
17
Эрик Бикфалви
АП
0
Дорин Ротариу
ПВ
7
Денис Алибек
ЦФ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
14
Флорин Андоне
ЦФ
4-1-4-1
12
Бегларян
20
Айрапетян
3
Ароян
0
Мкоян
2
Андоньян
5
Григорян
22
Малакян
0
Озбилиз
21
Маноян
22
Погосян
8
Пиццелли
3-4-1-2
12
Тэтэрушану
3
Латовлевич
22
Сэпунару
21
Григоре
6
Бензар
20
Попа
18
Марин
5
Хобан
10
Станчу
19
Станку
8
Кипчиу
22
Погосян
20
Мурадян
20
Мурадян
22
Погосян
2
Андоньян
4
Восканян
4
Восканян
2
Андоньян
0
Озбилиз
13
Оганесян
13
Оганесян
0
Озбилиз
10
Станчу
17
Бикфалви
17
Бикфалви
10
Станчу
8
Кипчиу
0
Ротариу
0
Ротариу
8
Кипчиу
19
Станку
13
Кешеру
13
Кешеру
19
Станку
Остались в запасе
Армения
Румыния
17
Ваагн Минасян
ЦЗ
16
Давид Акопян
ЦП
17
Завен Бадоян
ЦФ
18
Гегам Арутюнян
ЦФ
16
Анатолий Айвазов
ВР
22
Гор Манукян
ВР
6
Артур Карташян
ЦЗ
2
Андраник Восканян
ЦЗ
Главный тренер
Варужан Сукиасян
1
Костел Пантилимон
ВР
23
Силвиу Лунг
ВР
4
Козмин Моци
ЦЗ
15
Валерикэ Гэман
ЦЗ
3
Алин Тошка
ЦЗ
14
Андрей Препелицэ
ОП
20
Габриэль Энаке
ЦП
7
Денис Алибек
ЦФ
14
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Даум
Остались в запасе
17
Ваагн Минасян
ЦЗ
16
Давид Акопян
ЦП
17
Завен Бадоян
ЦФ
18
Гегам Арутюнян
ЦФ
16
Анатолий Айвазов
ВР
22
Гор Манукян
ВР
6
Артур Карташян
ЦЗ
2
Андраник Восканян
ЦЗ
Остались в запасе
1
Костел Пантилимон
ВР
23
Силвиу Лунг
ВР
4
Козмин Моци
ЦЗ
15
Валерикэ Гэман
ЦЗ
3
Алин Тошка
ЦЗ
14
Андрей Препелицэ
ОП
20
Габриэль Энаке
ЦП
7
Денис Алибек
ЦФ
14
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Варужан Сукиасян
Главный тренер
Кристоф Даум
Статистика матча Армения - Румыния
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Республиканский
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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