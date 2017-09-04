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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Армения - Дания
Армения - Дания: обзор матча 04 сентября 2017
Армения
04.09.2017, понедельник, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 8 тур
1 : 4
Завершен
Дания
6'
Р. Корян
17'
Т. Делэни
29'
К. Эриксен
82'
Т. Делэни
90+3'
Т. Делэни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Армения - Дания
90'
+3
ГОЛ! 1:4!
Т. Делэни
Желтая карточка
Г. Мхитарян
89'
82'
ГОЛ! 1:3!
Т. Делэни
67'
Желтая карточка
А. Корнелиус
29'
ГОЛ! 1:2!
К. Эриксен
Желтая карточка
В. Ароян
28'
Желтая карточка
Г. Андоньян
27'
17'
ГОЛ! 1:1!
Т. Делэни
Пас отдал
Х. Дальсгаард
ГОЛ! 1:0!
Р. Корян
Пас отдал
К. Оганесян
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армения
12
Григор Меликсетян
ВР
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
20
Левон Айрапетян
ЦЗ
2
Гаэль Андоньян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
18
Генрих Мхитарян
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
17
Артак Едигарян
ЦП
22
Саркис Адамян
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
12
Андреас Бьелланд
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
14
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
8
Томас Делэни
ОП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
7
Вилльям Квист
ЦП
23
Пионе Систо
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
9
Николай Йоргенсен
ЦФ
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Брайан Ример
Армения
22
Гор Манукян
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
3
Гагик Дагбашян
ЦЗ
0
Арас Озбилиз
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
8
Маркос Пиццелли
ЦП
21
Давит Маноян
ЦП
22
Гор Малакян
ЦП
11
Артур Саркисов
ЦФ
Дания
16
Йонас Лоссль
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
13
Занка
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Риза Дурмиси
ЦЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
18
Лукас Лерагер
ЦП
0
Майк Йенсен
ЦП
11
Никлас Бендтнер
ЦФ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
15
Виктор Фишер
ЦФ
4-3-2
12
Меликсетян
3
Ароян
20
Айрапетян
2
Андоньян
13
Оганесян
18
Мхитарян
19
Амбарцумян
17
Едигарян
9
Корян
22
Адамян
3-1-3-1-2
1
Шмейхель
14
Дальсгаард
4
Кьер
12
Бьелланд
8
Делэни
17
Стригер Ларсен
7
Квист
23
Систо
10
Эриксен
21
Корнелиус
9
Йоргенсен
Остались в запасе
Армения
Дания
22
Гор Манукян
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
3
Гагик Дагбашян
ЦЗ
0
Арас Озбилиз
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
8
Маркос Пиццелли
ЦП
21
Давит Маноян
ЦП
22
Гор Малакян
ЦП
11
Артур Саркисов
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
16
Йонас Лоссль
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
13
Занка
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Риза Дурмиси
ЦЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
18
Лукас Лерагер
ЦП
0
Майк Йенсен
ЦП
11
Никлас Бендтнер
ЦФ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
15
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Брайан Ример
Остались в запасе
22
Гор Манукян
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
3
Гагик Дагбашян
ЦЗ
0
Арас Озбилиз
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
8
Маркос Пиццелли
ЦП
21
Давит Маноян
ЦП
22
Гор Малакян
ЦП
11
Артур Саркисов
ЦФ
Остались в запасе
16
Йонас Лоссль
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
13
Занка
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Риза Дурмиси
ЦЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
18
Лукас Лерагер
ЦП
0
Майк Йенсен
ЦП
11
Никлас Бендтнер
ЦФ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
15
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
Главный тренер
Брайан Ример
Статистика матча Армения - Дания
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Стадион:
Республиканский
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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