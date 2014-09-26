|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит (мол)
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2014
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|02.12.2014
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|1:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|29.11.2014
|Был в запасе
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|21.11.2014
|62' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:4
|Академия Кубань (Краснодар)
|07.11.2014
|90' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|3:2
|Ахмат (мол) (Грозный)
|31.10.2014
|61' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|1:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|25.10.2014
|90' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:0
|Мордовия (мол) (Саранск)
|17.10.2014
|38' -88'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|3:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|26.09.2014
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:2
|Спартак М (мол) (Москва)