Деян Яньятович - статистика
#37 | Полузащитник
|Имя
|Деян
|Фамилия
|Яньятович
|Команда
|Вадуц
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Деян
|Фамилия
|Яньятович
|Команда
|Вадуц
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Санкт-Галлен
|6
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.12.2013
|1' -90'
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
|1:0
|Суонси (Суонси)
|07.11.2013
|Был в запасе
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
|2:3
|Валенсия (Валенсия)
|24.10.2013
|1' -46'
|Валенсия (Валенсия)
|5:1
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
|28'
|03.10.2013
|1' -90'
|Суонси (Суонси)
|1:0
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
|19.09.2013
|1' -90'
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
|2:0
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|29.08.2013
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|2:4
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
|88'
|22.08.2013
|1' -90'
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
|1:1
|Спартак (Москва)
|20'