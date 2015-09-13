Фабиу Эшпинью - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Фабиу
|Фамилия
|Эшпинью
|Команда
|Морейренcе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 августа 1985 (37 лет)
|Рост
|171
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Фабиу
|Фамилия
|Эшпинью
|Команда
|Морейренcе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 августа 1985 (37 лет)
|Рост
|171
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Малага
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|Был в запасе
|Малага (Малага)
|0:1
|Бетис (Севилья)
|01.11.2015
|28' -90'
|Спортинг (Хихон)
|1:0
|Малага (Малага)
|24.10.2015
|65' -90'
|Малага (Малага)
|2:0
|Депортиво (Ла-Корунья)
|17.10.2015
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|3:0
|Малага (Малага)
|03.10.2015
|Был в запасе
|Малага (Малага)
|3:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|23.09.2015
|Был в запасе
|Малага (Малага)
|0:1
|Вильярреал (Вильярреал)
|13.09.2015
|Был в запасе
|Малага (Малага)
|0:0
|Эйбар (Эйбар)