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    Фабиу Эшпинью - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Фабиу
    Фамилия Эшпинью
    Команда Морейренcе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 августа 1985 (37 лет)
    Рост 171
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Малага 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 Был в запасе Малага (Малага) 0:1 Бетис (Севилья)
    01.11.2015 28' -90' Спортинг (Хихон) 1:0 Малага (Малага)
    24.10.2015 65' -90' Малага (Малага) 2:0 Депортиво (Ла-Корунья)
    17.10.2015 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 3:0 Малага (Малага)
    03.10.2015 Был в запасе Малага (Малага) 3:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    23.09.2015 Был в запасе Малага (Малага) 0:1 Вильярреал (Вильярреал)
    13.09.2015 Был в запасе Малага (Малага) 0:0 Эйбар (Эйбар)
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