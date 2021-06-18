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    Кристиан Куэва - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Кристиан
    Фамилия Куэва
    Команда Сантос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 ноября 1991 (31 год)
    Рост 169
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Перу 7 0 2 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.07.2021 1' -69' Колумбия 3:2 Перу
    45' 50'
    06.07.2021 1' -81' Бразилия 1:0 Перу
    03.07.2021 1' -90' Перу 3:3
    (4:3)п    		 Парагвай
    205' 60'
    28.06.2021 1' -83' Венесуэла 0:1 Перу
    24.06.2021 1' -86' Эквадор 2:2 Перу
    49'
    21.06.2021 1' -90' Колумбия 1:2 Перу
    18.06.2021 1' -74' Бразилия 4:0 Перу
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