Кристиан Куэва - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Куэва
|Команда
|Сантос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 ноября 1991 (31 год)
|Рост
|169
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Куэва
|Команда
|Сантос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 ноября 1991 (31 год)
|Рост
|169
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Перу
|7
|0
|2
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.07.2021
|1' -69'
|Колумбия
|3:2
|Перу
|45' 50'
|06.07.2021
|1' -81'
|Бразилия
|1:0
|Перу
|03.07.2021
|1' -90'
|Перу
|3:3
(4:3)п
|Парагвай
|205' 60'
|28.06.2021
|1' -83'
|Венесуэла
|0:1
|Перу
|24.06.2021
|1' -86'
|Эквадор
|2:2
|Перу
|49'
|21.06.2021
|1' -90'
|Колумбия
|1:2
|Перу
|18.06.2021
|1' -74'
|Бразилия
|4:0
|Перу