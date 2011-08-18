|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2011
|70' -90'
|Динамо (Киев)
|3:3
|Маккаби (Тель-Авив)
|02.12.2011
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:1
|Динамо (Киев)
|03.11.2011
|1' -76'
|Бешикташ (Стамбул)
|1:0
|Динамо (Киев)
|20.10.2011
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|1:0
|Бешикташ (Стамбул)
|15.09.2011
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|1:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|25.08.2011
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|1:0
|Литекс (Ловеч)
|18.08.2011
|Был в запасе
|Литекс (Ловеч)
|1:2
|Динамо (Киев)