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    Карлос Корреа - статистика

    #77 | Полузащитник
    Имя Карлос
    Фамилия Корреа
    Состав Основной
    Родной город Лимейра
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 декабря 1980 (42 года)
    Рост 176
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.12.2011 70' -90' Динамо (Киев) 3:3 Маккаби (Тель-Авив)
    02.12.2011 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:1 Динамо (Киев)
    03.11.2011 1' -76' Бешикташ (Стамбул) 1:0 Динамо (Киев)
    20.10.2011 Был в запасе Динамо (Киев) 1:0 Бешикташ (Стамбул)
    15.09.2011 Был в запасе Динамо (Киев) 1:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    25.08.2011 Был в запасе Динамо (Киев) 1:0 Литекс (Ловеч)
    18.08.2011 Был в запасе Литекс (Ловеч) 1:2 Динамо (Киев)
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