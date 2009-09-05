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    Тибериу Гиоане - статистика

    Имя Тибериу
    Фамилия Гиоане
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 июня 1981 (41 год)
    Рост 182
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Румыния 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.10.2009 1' -61' Сербия 5:0 Румыния
    05.09.2009 1' -90' Франция 1:1 Румыния
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