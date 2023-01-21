Дуайт Гэйл - статистика
#12 | Нападающий
|Имя
|Дуайт
|Фамилия
|Гэйл
|Команда
|Сток Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 октября 1990 (32 года)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Дуайт
|Фамилия
|Гэйл
|Команда
|Сток Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 октября 1990 (32 года)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.03.2023
|1' - 77'
|Сток Сити
|3:2
|Блэкберн
|Англия. Чемпионшип, 36 тур
|24'
|04.03.2023
|1' - 90'
|Сандерленд
|1:5
|Сток Сити
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|68' 76'
|28.02.2023
|Был в запасе
|Сток Сити
|0:1
|Брайтон
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|25.02.2023
|1' - 69'
|Сток Сити
|0:1
|Миллуолл
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|21.02.2023
|1' - 90'
|Суонси
|1:3
|Сток Сити
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|61'
|18.02.2023
|1' - 70'
|Блэкпул
|1:0
|Сток Сити
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|15.02.2023
|1' - 82'
|Сток Сити
|3:0
|Хаддерсфилд Таун
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|11.02.2023
|1' - 60'
|Сток Сити
|0:0
|Халл Сити
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сток Сити
|29
|3
|5
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.03.2023
|1' -77'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|3:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|24'
|04.03.2023
|1' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|1:5
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|68' 76'
|25.02.2023
|1' -69'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Миллуолл (Лондон)
|21.02.2023
|1' -90'
|Суонси (Суонси)
|1:3
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|61'
|18.02.2023
|1' -70'
|Блэкпул (Блэкпул)
|1:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|15.02.2023
|1' -82'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|3:0
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|11.02.2023
|1' -60'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|04.02.2023
|1' -70'
|Лутон Таун (Лутон)
|1:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|21.01.2023
|1' -83'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|4:0
|Рединг (Рединг)
|83'
|14.01.2023
|85' -90'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|3:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|12.11.2022
|22' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|08.11.2022
|1' -76'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Лутон Таун (Лутон)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:2
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|02.11.2022
|1' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|0:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|62'
|29.10.2022
|1' -76'
|Норвич Сити (Норвич)
|3:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|32'
|22.10.2022
|1' -57'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:2
|Ковентри (Ковентри)
|18.10.2022
|1' -71'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|15.10.2022
|1' -86'
|Престон (Престон)
|0:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|58'
|08.10.2022
|1' -72'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|3:1
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|05.10.2022
|1' -72'
|Бернли (Бернли)
|1:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|02.10.2022
|1' -72'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:4
|Уотфорд (Уотфорд)
|17.09.2022
|1' -67'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|13.09.2022
|1' -79'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:3
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|65'
|31.08.2022
|1' -68'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:1
|Суонси (Суонси)
|27.08.2022
|1' -61'
|Блэкберн (Блэкберн)
|0:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|56'
|20.08.2022
|62' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Сандерленд (Сандерленд)
|17.08.2022
|1' -78'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|19'
|13.08.2022
|1' -90'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|3:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|06.08.2022
|1' -81'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Блэкпул (Блэкпул)
|30.07.2022
|1' -58'
|Миллуолл (Лондон)
|2:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)