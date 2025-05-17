Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дуайт Гэйл - статистика

Завершил карьеру
20 октября 1990 (35)
#34 | Нападающий
177 см
Англия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хиберниан
26
6
4
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Хиберниан
2 : 2
17.05.2025
Рейнджерс
57' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Сент-Миррен
2 : 2
14.05.2025
Хиберниан
84' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Селтик
3 : 1
10.05.2025
Хиберниан
73' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Хиберниан
3 : 1
03.05.2025
Данди Юнайтед
84' - 90'
87'
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Абердин
1 : 0
26.04.2025
Хиберниан
61' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Хиберниан
4 : 0
13.04.2025
Данди
74' - 90'
78'
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
Рейнджерс
0 : 2
05.04.2025
Хиберниан
85' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Хиберниан
3 : 0
29.03.2025
Сент-Джонстон
74' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Килмарнок
1 : 1
15.03.2025
Хиберниан
60' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
Хиберниан
2 : 1
02.03.2025
Хартс
69' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
Данди Юнайтед
1 : 3
26.02.2025
Хиберниан
67' - 90'
90'
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
Хиберниан
2 : 1
22.02.2025
Селтик
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Сент-Миррен
0 : 0
16.02.2025
Хиберниан
1' - 56'
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Хиберниан
2 : 0
01.02.2025
Абердин
1' - 62'
51'
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Росс Каунти
1 : 1
25.01.2025
Хиберниан
1' - 72'
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Хиберниан
3 : 1
11.01.2025
Мазервелл
1' - 62'
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Хиберниан
3 : 3
05.01.2025
Рейнджерс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
02.01.2025
Хиберниан
60' - 90'
79'
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Хиберниан
1 : 0
29.12.2024
Килмарнок
73' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Хартс
1 : 2
26.12.2024
Хиберниан
68' - 90'
78'
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Абердин
1 : 3
21.12.2024
Хиберниан
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
Хиберниан
3 : 1
14.12.2024
Росс Каунти
1' - 80'
45'
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Селтик
3 : 0
07.12.2024
Хиберниан
82' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
0 : 3
30.11.2024
Хиберниан
69' - 90'
81'
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хиберниан
3 : 3
26.11.2024
Абердин
64' - 90'
90'
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди
4 : 1
23.11.2024
Хиберниан
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
1 : 2
09.11.2024
Сент-Миррен
66' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Хиберниан
1 : 1
27.10.2024
Хартс
1' - 61'
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
19.10.2024
Хиберниан
Был в запасе
72'
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Хиберниан
1 : 2
05.10.2024
Мазервелл
73' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Рейнджерс
1 : 0
29.09.2024
Хиберниан
68' - 90'
Главные новости
Экс-тренер «Акрона» допустил отставку Семака
09:37
Бубнов назвал тренера, который может спасти «Факел» от вылета
09:26
1
Семшов определил 2 игроков «Зенита», которые разочаровали его в первой части сезона
08:47
Аршавин назвал себя питерским колхозником с трущоб
08:30
3
Ву сравнил уровень «Спартака» и его бывшего клуба из Лиги 1
08:15
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
ВидеоМостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
3
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
1
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+