Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Евгений Гурулев - статистика

Завершил карьеру
25 мая 1994 (32)
#42 | Защитник
186 см | 82 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дружба
12
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 17 тур
Ангушт
1 : 0
08.11.2015
Дружба
1' - 75'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 15 тур
МИТОС
4 : 1
26.10.2015
Дружба
1' - 90'
73'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 14 тур
Дружба
0 : 2
18.10.2015
Спартак-Нальчик
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 13 тур
Алания
1 : 0
11.10.2015
Дружба
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 7 тур
Дружба
2 : 0
08.10.2015
Биолог-Новокубанск
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 12 тур
Машук-КМВ
2 : 0
04.10.2015
Дружба
1' - 86'
23'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 11 тур
Дружба
2 : 2
28.09.2015
Терек-2
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 10 тур
Афипс
1 : 1
21.09.2015
Дружба
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 9 тур
Дружба
1 : 2
14.09.2015
Краснодар-2
1' - 90'
82'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 8 тур
Астрахань
0 : 1
07.09.2015
Дружба
1' - 62'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 6 тур
СКА-Ростов
4 : 1
22.08.2015
Дружба
1' - 82'
40'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 5 тур
Дружба
3 : 2
18.08.2015
Ангушт
1' - 90'
63'
Главные новости
Бубнов назвал тренера, который может спасти «Факел» от вылета
09:26
Соболева назвали стержневым игроком «Зенита»
09:00
Семшов определил 2 игроков «Зенита», которые разочаровали его в первой части сезона
08:47
Аршавин назвал себя питерским колхозником с трущоб
08:30
2
Ву сравнил уровень «Спартака» и его бывшего клуба из Лиги 1
08:15
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
ВидеоМостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
3
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
1
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+