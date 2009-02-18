|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|7
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2009
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|2:1
|Динамо (Киев)
|30.04.2009
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|1:1
|Шахтер (Донецк)
|16.04.2009
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|3:0
|ПСЖ (Париж)
|09.04.2009
|1' -90'
|ПСЖ (Париж)
|0:0
|Динамо (Киев)
|19.03.2009
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|3:2
|Динамо (Киев)
|70'
|12.03.2009
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|1:0
|Металлист (Харьков)
|26.02.2009
|89' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|2:2
|Динамо (Киев)
|18.02.2009
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|1:1
|Валенсия (Валенсия)