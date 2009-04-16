Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Динамо К - ПСЖ
Динамо К - ПСЖ: обзор матча 16 апреля 2009
Динамо К
16.04.2009, четверг, 20:30
Кубок УЕФА, 1/4 финала
3 : 0
Завершен
ПСЖ
4'
И. Бангура
16'
М. Ландро (АГ)
62'
О. Вукоевич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо К - ПСЖ
Замена
Т. Гиоане
️️️️
М. Нинкович
Замена
А. Несмачный
️️️️
Юссуф
Замена
К. Корреа
️️️️
И. Бангура
Замена
Л. Жюли
️️️️
Г. Оаро
ГОЛ! 3:0!
О. Вукоевич
Пас отдал
А. Алиев
Замена
Ж. Ротен
️️️️
Ж. Клеман
17'
Замена
Г. Бурийон
️️️️
С. Траоре
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
М. Ландро
16'
ГОЛ! 1:0!
И. Бангура
Пас отдал
А. Милевский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
31
Станислав Богуш
ВР
30
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
24
Юссуф
ЦЗ
0
Горан Саблич
ЦЗ
3
Бетао
ПЗ
36
Милош Нинкович
ЛП
5
Огнен Вукоевич
ОП
88
Александр Алиев
АП
26
Роман Еременко
ПП
3
Исмаэль Бангура
ЦФ
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
ПСЖ
1
Микаэль Ландро
ВР
22
Сильвен Арман
ЛЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
88
Пеги Луйиндула
ЛП
0
Клод Макелеле
ОП
11
Жереми Клеман
АП
8
Клеман Шантом
ПП
29
Стефан Сессеньон
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
77
Карлос Корреа
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
0
Тибериу Гиоане
ЦП
10
Флорин Чернат
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
ПСЖ
6
Трипи Маконда
ЛЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
0
Людовик Жюли
ПП
25
Жером Ротен
ПП
7
Фабрис Панкрат
ЦФ
33
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
4-1-2-1-2
31
Богуш
30
Эль Каддури
24
Юссуф
0
Саблич
3
Бетао
5
Вукоевич
36
Нинкович
26
Еременко
88
Алиев
0
Милевский
3
Бангура
4-1-2-1-2
1
Ландро
2
Сеара
13
Траоре
6
Камара
22
Арман
0
Макелеле
8
Шантом
88
Луйиндула
11
Клеман
99
Оаро
29
Сессеньон
24
Юссуф
5
Несмачный
5
Несмачный
24
Юссуф
3
Бангура
77
Корреа
77
Корреа
3
Бангура
36
Нинкович
0
Гиоане
0
Гиоане
36
Нинкович
13
Траоре
6
Бурийон
6
Бурийон
13
Траоре
99
Оаро
0
Жюли
0
Жюли
99
Оаро
11
Клеман
25
Ротен
25
Ротен
11
Клеман
Остались в запасе
Динамо К
ПСЖ
1
Александр Шовковский
ВР
14
Сергей Кравченко
ЦП
10
Флорин Чернат
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Юрий Семин
7
Фабрис Панкрат
ЦФ
6
Трипи Маконда
ЛЗ
33
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Остались в запасе
1
Александр Шовковский
ВР
14
Сергей Кравченко
ЦП
10
Флорин Чернат
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Остались в запасе
7
Фабрис Панкрат
ЦФ
6
Трипи Маконда
ЛЗ
33
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Статистика матча Динамо К - ПСЖ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Франк Де Блекере
(Оденарде)
Стадион:
Динамо им. Лобановского
Где смотреть матч:
"Спорт" 20:25 (прямая)
Новости команд
Все
Динамо К
ПСЖ
Сафонов получил награду за лучший сейв октября в Лиге 1
Вчера, 23:15
2
Сафонов поделился впечатлениями от возвращения в сборную России
Вчера, 21:38
1
Экс-жена Сафонова обратилась в Конституционный суд из-за алиментов
Вчера, 19:47
20
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
Сафонов потерял багаж по пути из Парижа в Москву
9 ноября
5
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Кривбасса» и «Динамо Киев» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Динамо Киев» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Сафонов получил награду за лучший сейв октября в Лиге 1
Вчера, 23:15
2
Сафонов поделился впечатлениями от возвращения в сборную России
Вчера, 21:38
1
Экс-жена Сафонова обратилась в Конституционный суд из-за алиментов
Вчера, 19:47
20
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
Сафонов потерял багаж по пути из Парижа в Москву
9 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+