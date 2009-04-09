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Расписание матчей
ПСЖ - Динамо К
ПСЖ - Динамо К: обзор матча 09 апреля 2009
ПСЖ
09.04.2009, четверг, 22:45
Кубок УЕФА, 1/4 финала
0 : 0
Завершен
Динамо К
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол ПСЖ - Динамо К
Замена
Ф. Панкрат
️️️️
С. Сессеньон
Замена
О. Гусев
️️️️
К. Корреа
Замена
Ф. Чернат
️️️️
А. Алиев
Замена
М. Кежман
️️️️
П. Луйиндула
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Микаэль Ландро
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
6
Зумана Камара
(К)
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
25
Жером Ротен
ЛП
8
Клеман Шантом
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ПП
99
Гийом Оаро
ЦФ
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Динамо К
31
Станислав Богуш
ВР
30
Бадр Эль Каддури
(К)
ЛЗ
24
Юссуф
ЦЗ
0
Горан Саблич
ЦЗ
3
Бетао
ПЗ
36
Милош Нинкович
ЛП
77
Карлос Корреа
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
88
Александр Алиев
АП
26
Роман Еременко
ПП
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
ПСЖ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
0
Клод Макелеле
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
7
Фабрис Панкрат
ЦФ
99
Матея Кежман
ЦФ
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
0
Тибериу Гиоане
ЦП
10
Флорин Чернат
АП
20
Олег Гусев
ПП
3
Исмаэль Бангура
ЦФ
4-4-2
1
Ландро
6
Маконда
6
Камара
13
Траоре
2
Сеара
25
Ротен
8
Шантом
11
Клеман
29
Сессеньон
88
Луйиндула
99
Оаро
4-4-1-1
31
Богуш
3
Бетао
24
Юссуф
0
Саблич
30
Эль Каддури
26
Еременко
77
Корреа
5
Вукоевич
36
Нинкович
88
Алиев
0
Милевский
29
Сессеньон
7
Панкрат
7
Панкрат
29
Сессеньон
88
Луйиндула
99
Кежман
99
Кежман
88
Луйиндула
88
Алиев
10
Чернат
10
Чернат
88
Алиев
77
Корреа
20
Гусев
20
Гусев
77
Корреа
Остались в запасе
ПСЖ
Динамо К
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
0
Клод Макелеле
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
1
Александр Шовковский
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
0
Тибериу Гиоане
ЦП
3
Исмаэль Бангура
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
0
Клод Макелеле
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
Остались в запасе
1
Александр Шовковский
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
0
Тибериу Гиоане
ЦП
3
Исмаэль Бангура
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча ПСЖ - Динамо К
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Питер Винк
(Нордвейкерхаут)
Помощники судьи:
Ари Бринк
Вилко Лобберт (оба - Голландия)
Делегат:
Петр Фоусек (Чехия)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:40 (прямая)
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