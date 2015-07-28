Иван Звягин - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Иван
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Звягин
|Команда
|Москва
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 сентября 1991 (31 год)
|Рост
|176
|Вес
|70
|Имя
|Иван
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Звягин
|Команда
|Москва
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 сентября 1991 (31 год)
|Рост
|176
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Москва
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.09.2015
|1' -70'
|Москва (Москва)
|2:1
|Сочи (Сочи)
|15.09.2015
|1' -69'
|Химки (Химки)
|3:1
|Москва (Москва)
|08.09.2015
|1' -78'
|Москва (Москва)
|2:0
|Текстильщик (Иваново)
|01.09.2015
|1' -76'
|Домодедово (Москва)
|0:1
|Москва (Москва)
|22.08.2015
|63' -90'
|Волга (Тверь)
|1:0
|Москва (Москва)
|18.08.2015
|1' -46'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|2:3
|Москва (Москва)
|12.08.2015
|46' -90'
|Москва (Москва)
|0:1
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|84'
|28.07.2015
|65' -90'
|Москва (Москва)
|4:2
|Карелия (Петрозаводск)