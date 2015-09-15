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    Игорь Сапронов - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Игорь
    Отчество Геннадиевич
    Фамилия Сапронов
    Команда ЦРФСО
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 июля 1996 (26 лет)
    Рост 174
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦРФСО 6 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.04.2016 63' -90' Сочи (Сочи) 3:0 ЦРФСО (Смоленск)
    06.11.2015 Был в запасе ЦРФСО (Смоленск) 0:0 Химки (Химки)
    01.11.2015 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 1:1 ЦРФСО (Смоленск)
    26.10.2015 Был в запасе ЦРФСО (Смоленск) 2:0 Домодедово (Москва)
    21.10.2015 Был в запасе Волга (Тверь) 1:1 ЦРФСО (Смоленск)
    17.10.2015 Был в запасе ЦРФСО (Смоленск) 0:0 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    12.10.2015 77' -90' Москва (Москва) 2:0 ЦРФСО (Смоленск)
    01.10.2015 Был в запасе Псков-747 (Псков) 0:1 ЦРФСО (Смоленск)
    28.09.2015 81' -90' ЦРФСО (Смоленск) 0:0 Строгино (Москва)
    15.09.2015 72' -90' Коломна (Коломна) 2:1 ЦРФСО (Смоленск)
    08.09.2015 Был в запасе ЦРФСО (Смоленск) 0:2 Спартак К (Кострома)
    25.08.2015 66' -90' ЦРФСО (Смоленск) 1:1 Сочи (Сочи)
    78'
    18.08.2015 Был в запасе Химки (Химки) 2:2 ЦРФСО (Смоленск)
    28.07.2015 Был в запасе ЦРФСО (Смоленск) 1:2 Волга (Тверь)
    20.07.2015 73' -90' Знамя Труда (Орехово-Зуево) 1:0 ЦРФСО (Смоленск)
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