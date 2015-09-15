Игорь Сапронов - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Геннадиевич
|Фамилия
|Сапронов
|Команда
|ЦРФСО
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|174
|Вес
|71
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Геннадиевич
|Фамилия
|Сапронов
|Команда
|ЦРФСО
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|174
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦРФСО
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2016
|63' -90'
|Сочи (Сочи)
|3:0
|ЦРФСО (Смоленск)
|06.11.2015
|Был в запасе
|ЦРФСО (Смоленск)
|0:0
|Химки (Химки)
|01.11.2015
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|1:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|26.10.2015
|Был в запасе
|ЦРФСО (Смоленск)
|2:0
|Домодедово (Москва)
|21.10.2015
|Был в запасе
|Волга (Тверь)
|1:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|17.10.2015
|Был в запасе
|ЦРФСО (Смоленск)
|0:0
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|12.10.2015
|77' -90'
|Москва (Москва)
|2:0
|ЦРФСО (Смоленск)
|01.10.2015
|Был в запасе
|Псков-747 (Псков)
|0:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|28.09.2015
|81' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|0:0
|Строгино (Москва)
|15.09.2015
|72' -90'
|Коломна (Коломна)
|2:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|08.09.2015
|Был в запасе
|ЦРФСО (Смоленск)
|0:2
|Спартак К (Кострома)
|25.08.2015
|66' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|1:1
|Сочи (Сочи)
|78'
|18.08.2015
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|2:2
|ЦРФСО (Смоленск)
|28.07.2015
|Был в запасе
|ЦРФСО (Смоленск)
|1:2
|Волга (Тверь)
|20.07.2015
|73' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|1:0
|ЦРФСО (Смоленск)