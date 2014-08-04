Александр Аксёнов - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Аксёнов
|Команда
|Мариуполь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 января 1994 (29 лет)
|Рост
|184
|Вес
|75
|Имя
|Александр
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Аксёнов
|Команда
|Мариуполь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 января 1994 (29 лет)
|Рост
|184
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мариуполь
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2014
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|0:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|05.10.2014
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|0:1
|Днепр (Днепр)
|20.09.2014
|1' -90'
|Металлург (Донецк)
|3:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|14.09.2014
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:2
|Говерла (Ужгород)
|29.08.2014
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|3:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|17.08.2014
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:4
|Динамо (Киев)
|11.08.2014
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|1:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|04.08.2014
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|3:3
|Черноморец (Одесса)