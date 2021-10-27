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    Максим Карпов - статистика

    #50 | Защитник
    Имя Максим
    Отчество Олегович
    Фамилия Карпов
    Команда Металлург Л
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 марта 1995 (27 лет)
    Рост 176
    Вес 68
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Химки 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.10.2021 1' -90' Балтика (Калининград) 0:0
    (4:5)п    		 Химки (Химки)
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