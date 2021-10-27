Максим Карпов - статистика
#50 | Защитник
|Имя
|Максим
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Карпов
|Команда
|Металлург Л
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 марта 1995 (27 лет)
|Рост
|176
|Вес
|68
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Максим
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Карпов
|Команда
|Металлург Л
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 марта 1995 (27 лет)
|Рост
|176
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химки
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.10.2021
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|0:0
(4:5)п
|Химки (Химки)