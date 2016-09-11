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    Дмитрий Бакай - статистика

    #49 | Нападающий
    Имя Дмитрий
    Отчество Александрович
    Фамилия Бакай
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 июня 1997 (25 лет)
    Рост 178
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Краснодар (мол) 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.04.2017 79' -90' Амкар (мол) (Пермь) 2:2 Краснодар (мол) (Краснодар)
    11.09.2016 1' -55' Уфа (мол) (Уфа) 1:6 Краснодар (мол) (Краснодар)
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