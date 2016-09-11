Дмитрий Бакай - статистика
#49 | Нападающий
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Бакай
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|178
|Вес
|68
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Бакай
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|178
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Краснодар (мол)
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.04.2017
|79' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:2
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|11.09.2016
|1' -55'
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:6
|Краснодар (мол) (Краснодар)