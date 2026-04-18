Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 400 тыс

Владислав Мастерной - статистика

СКА-Хабаровск
17 ноября 1995 (30)
#71 | Защитник
177 см | 71 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
СКА-Хабаровск
14
0
0
1
0
Черноморец
3
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. PARI Первая лига, 29 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.04.2026
Ротор
1' - 38'
Россия. PARI Первая лига, 28 тур
Челябинск
2 : 2
11.04.2026
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 27 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
05.04.2026
Волга
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 26 тур
Торпедо
4 : 1
30.03.2026
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 25 тур
СКА-Хабаровск
1 : 3
22.03.2026
Арсенал
69' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 24 тур
СКА-Хабаровск
2 : 2
14.03.2026
Родина
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Черноморец
3 : 0
07.03.2026
СКА-Хабаровск
1' - 46'
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
Чайка
1 : 3
01.03.2026
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Сокол
0 : 2
29.11.2025
СКА-Хабаровск
1' - 83'
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
КАМАЗ
1 : 1
23.11.2025
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
15.11.2025
Енисей
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
0 : 2
09.11.2025
Урал
1' - 46'
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
26.10.2025
Факел
1' - 90'
90'
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
18.10.2025
Сокол
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Родина
2 : 0
11.10.2025
СКА-Хабаровск
70' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 1
05.10.2025
Шинник
69' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Черноморец
1 : 2
03.08.2025
Арсенал
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Урал
3 : 2
28.07.2025
Черноморец
1' - 87'
41'
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Родина
1 : 1
21.07.2025
Черноморец
1' - 83'
24'
54'
Главные новости
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
ВидеоМостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
ВидеоПомощник Симеоне – Рюдигеру: «Ты у меня отсосешь!»
00:20
«Барселона» снова покинет «Камп Ноу»: подробности
Вчера, 23:51
2
Селюк: «Ростов» в глубокой заднице из-за Карпина»
Вчера, 23:23
4
ВидеоТалалаев объяснил две голевые ошибки Латышонка в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:16
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+