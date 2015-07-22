Владимир Гусев - статистика
#91 | Полузащитник
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Гусев
|Команда
|Томь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|172
|Вес
|58
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Гусев
|Команда
|Томь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|172
|Вес
|58
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь-2
|9
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.10.2015
|Был в запасе
|Иртыш (Омск)
|0:1
|Томь-2 (Томск)
|19.09.2015
|81' -90'
|Томь-2 (Томск)
|0:1
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|09.09.2015
|Был в запасе
|Якутия (Якутск)
|1:1
|Томь-2 (Томск)
|30.08.2015
|71' -89'
|Томь-2 (Томск)
|3:1
|Якутия (Якутск)
|23.08.2015
|79' -90'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|3:0
|Томь-2 (Томск)
|20.08.2015
|81' -90'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|2:1
|Томь-2 (Томск)
|13.08.2015
|62' -90'
|Томь-2 (Томск)
|0:0
|Динамо (Барнаул)
|10.08.2015
|63' -90'
|Томь-2 (Томск)
|1:1
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|63'
|02.08.2015
|21' -90'
|Томь-2 (Томск)
|1:0
|Иртыш (Омск)
|84'
|22.07.2015
|76' -90'
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|2:2
|Томь-2 (Томск)
|19.07.2015
|70' -90'
|Чита (Чита)
|0:1
|Томь-2 (Томск)