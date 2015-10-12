Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 18 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 13 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 11 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 9 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 8 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 7 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 6 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 5 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 4 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 2 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 1 тур