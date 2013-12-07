|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ахмат (мол)
|18
|0
|0
|1
|2
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2014
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:2
|Ахмат (мол) (Грозный)
|03.05.2014
|1' -15'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|4:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|18.04.2014
|1' -58'
|Локомотив (мол) (Москва)
|3:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|33' 58'
|11.04.2014
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|3:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|37'
|04.04.2014
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:2
|Ахмат (мол) (Грозный)
|30.03.2014
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:2
|Ахмат (мол) (Грозный)
|22.03.2014
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|4:1
|Академия Кубань (Краснодар)
|14.03.2014
|1' -53'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|07.03.2014
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|4:2
|Спартак М (мол) (Москва)
|07.12.2013
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:3
|Томь (мол) (Томск)
|30.11.2013
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|3:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|24.11.2013
|1' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|4:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|16.08.2013
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|02.08.2013
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|4:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|27.07.2013
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|3:1
|Рубин (мол) (Казань)
|19.07.2013
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|14.07.2013
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Ахмат (мол) (Грозный)