Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Андрей Ганюшкин - статистика

    #45 | Защитник
    Имя Андрей
    Отчество Николаевич
    Фамилия Ганюшкин
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 марта 1993 (29 лет)
    Рост 181
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ахмат (мол) 18 0 0 1 2
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2014 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 0:2 Ахмат (мол) (Грозный)
    03.05.2014 1' -15' Анжи (мол) (Махачкала) 4:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    18.04.2014 1' -58' Локомотив (мол) (Москва) 3:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    33' 58'
    11.04.2014 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 3:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    37'
    04.04.2014 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 2:2 Ахмат (мол) (Грозный)
    30.03.2014 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:2 Ахмат (мол) (Грозный)
    22.03.2014 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 4:1 Академия Кубань (Краснодар)
    14.03.2014 1' -53' Урал (мол) (Екатеринбург) 1:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    07.03.2014 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 4:2 Спартак М (мол) (Москва)
    07.12.2013 Был в запасе Ахмат (мол) (Грозный) 2:3 Томь (мол) (Томск)
    30.11.2013 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 3:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    24.11.2013 1' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 4:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    16.08.2013 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 0:2 Локомотив (мол) (Москва)
    02.08.2013 1' -90' Динамо (мол) (Москва) 4:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    27.07.2013 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 3:1 Рубин (мол) (Казань)
    19.07.2013 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 0:0 Амкар (мол) (Пермь)
    14.07.2013 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    • Читайте нас: 
    11