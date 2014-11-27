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    Александру Влад - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Александру
    Фамилия Влад
    Команда Днепр
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 декабря 1989 (33 года)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Днепр 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.05.2015 Был в запасе Днепр (Днепр) 2:3 Севилья (Севилья)
    14.05.2015 Был в запасе Днепр (Днепр) 1:0 Наполи (Неаполь)
    07.05.2015 Был в запасе Наполи (Неаполь) 1:1 Днепр (Днепр)
    23.04.2015 Был в запасе Днепр (Днепр) 1:0 Брюгге (Брюгге)
    16.04.2015 Был в запасе Брюгге (Брюгге) 0:0 Днепр (Днепр)
    11.12.2014 1' -90' Днепр (Днепр) 1:0 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    27.11.2014 1' -90' Интер (Милан) 2:1 Днепр (Днепр)
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