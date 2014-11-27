Александру Влад - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Александру
|Фамилия
|Влад
|Команда
|Днепр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 декабря 1989 (33 года)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Александру
|Фамилия
|Влад
|Команда
|Днепр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 декабря 1989 (33 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Днепр
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.05.2015
|Был в запасе
|Днепр (Днепр)
|2:3
|Севилья (Севилья)
|14.05.2015
|Был в запасе
|Днепр (Днепр)
|1:0
|Наполи (Неаполь)
|07.05.2015
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|1:1
|Днепр (Днепр)
|23.04.2015
|Был в запасе
|Днепр (Днепр)
|1:0
|Брюгге (Брюгге)
|16.04.2015
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|0:0
|Днепр (Днепр)
|11.12.2014
|1' -90'
|Днепр (Днепр)
|1:0
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|27.11.2014
|1' -90'
|Интер (Милан)
|2:1
|Днепр (Днепр)