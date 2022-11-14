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    Вячеслав Танковский - статистика

    #29 | Полузащитник
    Имя Вячеслав
    Фамилия Танковский
    Команда Металлист
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 августа 1995 (27 лет)
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлист 3 0 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.11.2022 1' -90' Динамо (Киев) 3:0 Металлист (Харьков)
    19'
    25.11.2022 1' -90' Черноморец (Одесса) 0:0 Металлист (Харьков)
    14.11.2022 1' -90' Металлист (Харьков) 0:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    86'
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