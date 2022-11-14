Вячеслав Танковский - статистика
#29 | Полузащитник
|Имя
|Вячеслав
|Фамилия
|Танковский
|Команда
|Металлист
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 августа 1995 (27 лет)
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Вячеслав
|Фамилия
|Танковский
|Команда
|Металлист
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 августа 1995 (27 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист
|3
|0
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.11.2022
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|3:0
|Металлист (Харьков)
|19'
|25.11.2022
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:0
|Металлист (Харьков)
|14.11.2022
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|0:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|86'