Главная
Украина. УПЛ
Команды
ЛНЗ
Вячеслав Танковский
Трансферы
€ 600 тыс
Вячеслав Танковский - трансферы
ЛНЗ
16 августа 1995 (30)
#6 | Полузащитник
168 см
Украина
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
12.01.25 / 30.06.26
Без клуба
ЛНЗ
Свободный агент
06.09.24 / 12.01.25
Полесье
Без клуба
Свободный агент
03.07.23 / 06.09.24
Металлист
Полесье
150 тыс €
19.08.21 / 03.07.23
Шахтер
Металлист
Свободный агент
