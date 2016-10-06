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    Аздрен Лулаку - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Аздрен
    Фамилия Лулаку
    Команда Газ Метан
    Состав Основной
    Родной город Исток
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 февраля 1988 (35 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Албания 5 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.10.2017 1' -90' Испания 3:0 Албания
    14'
    05.09.2017 1' -90' Северная Македония 1:1 Албания
    02.09.2017 1' -90' Албания 2:0 Лихтенштейн
    11.06.2017 Был в запасе Израиль 0:3 Албания
    24.03.2017 Был в запасе Италия 2:0 Албания
    12.11.2016 1' -57' Албания 0:3 Израиль
    31'
    09.10.2016 Был в запасе Албания 0:2 Испания
    06.10.2016 1' -69' Лихтенштейн 0:2 Албания
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