Аздрен Лулаку - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Аздрен
|Фамилия
|Лулаку
|Команда
|Газ Метан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Исток
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Аздрен
|Фамилия
|Лулаку
|Команда
|Газ Метан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Исток
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Албания
|5
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.10.2017
|1' -90'
|Испания
|3:0
|Албания
|14'
|05.09.2017
|1' -90'
|Северная Македония
|1:1
|Албания
|02.09.2017
|1' -90'
|Албания
|2:0
|Лихтенштейн
|11.06.2017
|Был в запасе
|Израиль
|0:3
|Албания
|24.03.2017
|Был в запасе
|Италия
|2:0
|Албания
|12.11.2016
|1' -57'
|Албания
|0:3
|Израиль
|31'
|09.10.2016
|Был в запасе
|Албания
|0:2
|Испания
|06.10.2016
|1' -69'
|Лихтенштейн
|0:2
|Албания