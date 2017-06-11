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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Израиль - Албания
Израиль - Албания: обзор матча 11 июня 2017
Израиль
11.06.2017, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 6 тур
0 : 3
Завершен
Албания
22'
А. Садику
44'
А. Садику
71'
Л. Мемушай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Израиль - Албания
82'
Замена
Ф. Везели
️️️️
Б. Кукели
71'
Замена
С. Цикалеши
️️️️
А. Садику
71'
ГОЛ! 0:3!
Л. Мемушай
Замена
Й. Бенаюн
️️️️
Б. Саар
67'
57'
Желтая карточка
А. Лила
Замена
И. Веред
️️️️
Л. Рафаэлов
57'
Замена
И. Шехтер
️️️️
Э. Голаса
53'
44'
ГОЛ! 0:2!
А. Садику
22'
ГОЛ! 0:1!
А. Садику
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Израиль
18
Давид Гореш
ВР
0
Шир Тзедек
ЦЗ
21
Эйтан Тиби
ЦЗ
13
Талеб Тавата
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
9
Лиор Рафаэлов
ЛП
6
Бибрас Натхо
ОП
8
Альмог Коэн
ЦП
20
Эйял Голаса
ЦП
17
Бен Саар
ПП
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Албания
1
Томас Стракоша
ВР
13
Насер Алийи
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
15
Мергим Маврай
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
0
Ямир Хика
ЛП
22
Амир Абраши
ЦП
9
Ледиан Мемушай
ЦП
13
Бурим Кукели
ЦП
10
Армандо Садику
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Израиль
0
Дани Амос
ВР
0
Йосси Бенаюн
ЛП
7
Бирам Каял
ЦП
14
Идан Веред
ЦП
11
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
11
Итай Шехтер
ЦФ
Албания
12
Оргес Шехи
ВР
23
Албан Ходжа
ВР
2
Анди Лила
ЦЗ
5
Фредерик Везели
ЦЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
9
Эрос Грезда
ПВ
11
Аздрен Лулаку
ЦФ
16
Соколь Цикалеши
ЦФ
4-1-4-1
18
Гореш
0
Тзедек
21
Тиби
13
Тавата
2
Даса
6
Натхо
9
Рафаэлов
8
Коэн
20
Голаса
17
Саар
7
Захави
4-4-1
1
Стракоша
4
Хюсай
6
Джимсити
15
Маврай
13
Алийи
22
Абраши
9
Мемушай
13
Кукели
0
Хика
10
Садику
17
Саар
0
Бенаюн
0
Бенаюн
17
Саар
9
Рафаэлов
14
Веред
14
Веред
9
Рафаэлов
20
Голаса
11
Шехтер
11
Шехтер
20
Голаса
13
Кукели
5
Везели
5
Везели
13
Кукели
10
Садику
16
Цикалеши
16
Цикалеши
10
Садику
Остались в запасе
Израиль
Албания
0
Дани Амос
ВР
7
Бирам Каял
ЦП
11
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
Главный тренер
Алон Хазан
9
Эрос Грезда
ПВ
12
Оргес Шехи
ВР
23
Албан Ходжа
ВР
2
Анди Лила
ЦЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
11
Аздрен Лулаку
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
0
Дани Амос
ВР
7
Бирам Каял
ЦП
11
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
Остались в запасе
9
Эрос Грезда
ПВ
12
Оргес Шехи
ВР
23
Албан Ходжа
ВР
2
Анди Лила
ЦЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
11
Аздрен Лулаку
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Израиль - Албания
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Информация о матче
Стадион:
Тедди
Где смотреть матч:
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