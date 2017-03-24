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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Италия - Албания
Италия - Албания: обзор матча 24 марта 2017
Италия
24.03.2017, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 5 тур
2 : 0
Завершен
Албания
12'
Д. Де Росси (П)
80'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Италия - Албания
90'
+7
Замена
Л. Латифи
️️️️
М. Баша
87'
Замена
Э. Грезда
️️️️
О. Роши
ГОЛ! 2:0!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Д. Дзаппакоста
80'
78'
Желтая карточка
Б. Кукели
76'
Замена
А. Садику
️️️️
А. Лила
75'
Желтая карточка
С. Цикалеши
70'
Желтая карточка
Ф. Везели
24'
Желтая карточка
А. Аголли
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Де Росси
12'
11'
Желтая карточка
Л. Мемушай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
6
Марко Верратти
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
6
Антонио Кандрева
ПП
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
9
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Албания
1
Томас Стракоша
ВР
7
Анси Аголли
ЦЗ
5
Фредерик Везели
ЦЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
21
Одисе Роши
ЛП
8
Мигьен Баша
ЦП
9
Ледиан Мемушай
ЦП
13
Бурим Кукели
ЦП
2
Анди Лила
ПП
16
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Италия
22
Алекс Мерет
ВР
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
15
Даниэле Ругани
ЦЗ
6
Алессио Романьоли
ЦЗ
13
Данило Д'Амброзио
ПЗ
13
Маттео Дармиан
ПЗ
9
Никола Сансоне
ЛВ
18
Марко Пароло
ЦП
18
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Симоне Верди
АП
17
Эдер
ЦФ
20
Андреа Петанья
ЦФ
Албания
12
Оргес Шехи
ВР
23
Албан Ходжа
ВР
13
Насер Алийи
ЛЗ
3
Альби Ала
ЦЗ
14
Таулант Джака
ЦП
22
Амир Абраши
ЦП
0
Ямир Хика
ЦП
15
Лиридон Латифи
ЦП
9
Эрос Грезда
ПВ
11
Аздрен Лулаку
ЦФ
19
Беким Балай
ЦФ
10
Армандо Садику
ЦФ
4-3-1-2
1
Буффон
2
Дзаппакоста
15
Барцальи
19
Бонуччи
2
Де Шильо
6
Верратти
16
Де Росси
6
Кандрева
10
Инсинье
9
Белотти
17
Иммобиле
4-5-1
1
Стракоша
4
Хюсай
5
Везели
5
Айети
7
Аголли
2
Лила
8
Баша
9
Мемушай
13
Кукели
21
Роши
16
Цикалеши
21
Роши
9
Грезда
9
Грезда
21
Роши
8
Баша
15
Латифи
15
Латифи
8
Баша
2
Лила
10
Садику
10
Садику
2
Лила
Остались в запасе
Италия
Албания
22
Алекс Мерет
ВР
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
15
Даниэле Ругани
ЦЗ
6
Алессио Романьоли
ЦЗ
13
Данило Д'Амброзио
ПЗ
13
Маттео Дармиан
ПЗ
18
Марко Пароло
ЦП
18
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Симоне Верди
АП
9
Никола Сансоне
ЛВ
17
Эдер
ЦФ
20
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
3
Альби Ала
ЦЗ
13
Насер Алийи
ЛЗ
12
Оргес Шехи
ВР
23
Албан Ходжа
ВР
14
Таулант Джака
ЦП
22
Амир Абраши
ЦП
0
Ямир Хика
ЦП
11
Аздрен Лулаку
ЦФ
19
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Остались в запасе
22
Алекс Мерет
ВР
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
15
Даниэле Ругани
ЦЗ
6
Алессио Романьоли
ЦЗ
13
Данило Д'Амброзио
ПЗ
13
Маттео Дармиан
ПЗ
18
Марко Пароло
ЦП
18
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Симоне Верди
АП
9
Никола Сансоне
ЛВ
17
Эдер
ЦФ
20
Андреа Петанья
ЦФ
Остались в запасе
3
Альби Ала
ЦЗ
13
Насер Алийи
ЛЗ
12
Оргес Шехи
ВР
23
Албан Ходжа
ВР
14
Таулант Джака
ЦП
22
Амир Абраши
ЦП
0
Ямир Хика
ЦП
11
Аздрен Лулаку
ЦФ
19
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Статистика матча Италия - Албания
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Информация о матче
Главный судья:
Славко Винчич
Стадион:
Ренцо Барбера
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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