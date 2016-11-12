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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Албания - Израиль
Албания - Израиль: обзор матча 12 ноября 2016
Албания
12.11.2016, суббота, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 4 тур
0 : 3
Завершен
Израиль
18'
Э. Захави (П)
66'
Д. Эйнбиндер
84'
Э. Атар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Албания - Израиль
84'
ГОЛ! 0:3!
Э. Атар
Пас отдал
Э. Захави
Замена
Р. Манай
️️️️
Т. Джака
82'
80'
Желтая карточка
М. Бузагло
Замена
Э. Цани
️️️️
Э. Хюсай
79'
75'
Замена
Э. Атар
️️️️
Т. Бен-Хаим II
70'
Замена
Т. Хемед
️️️️
Д. Эйнбиндер
66'
ГОЛ! 0:2!
Д. Эйнбиндер
64'
Замена
М. Бузагло
️️️️
Б. Саар
61'
Желтая карточка
Б. Саар
58'
Пенальти не реализован!
Э. Захави
Замена
А. Ходжа
️️️️
А. Лулаку
57'
Красная карточка
Э. Бериша
55'
Желтая карточка
Т. Джака
49'
40'
Желтая карточка
Д. Гореш
Желтая карточка
А. Лулаку
31'
18'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Захави
Красная карточка
Б. Джимсити
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
15
Мергим Маврай
ЦЗ
7
Анси Аголли
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
14
Таулант Джака
ЦП
13
Бурим Кукели
ЦП
9
Ледиан Мемушай
ПП
11
Аздрен Лулаку
ЛФ
19
Беким Балай
ЦФ
21
Одисе Роши
РФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Израиль
5
Рами Гершон
ВР
18
Давид Гореш
ВР
21
Эйтан Тиби
ЦЗ
0
Шир Тзедек
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
11
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
6
Бибрас Натхо
ЦП
8
Альмог Коэн
ПП
17
Бен Саар
ЛФ
7
Эран Захави
ЦФ
12
Таль Бен-Хаим II
РФ
Главный тренер
Элиша Леви
Албания
23
Албан Ходжа
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
13
Насер Алийи
ЛЗ
5
Фредерик Везели
ЦЗ
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
2
Анди Лила
ЦЗ
22
Амир Абраши
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
0
Ямир Хика
ЦП
9
Эрос Грезда
ПВ
10
Эдгар Цани
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Израиль
18
Омри Глазер
ВР
0
Дани Амос
ВР
6
Нета Лави
ЦЗ
13
Талеб Тавата
ЦЗ
0
Давид Келтьенс
ЦЗ
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
0
Дор Мича
ЦП
16
Маор-Бар Бузагло
ПП
0
Элиран Атар
ЦФ
0
Майкл Охана
ЦФ
8
Томер Хемед
ЦФ
4-3-3
1
Бериша
15
Маврай
7
Аголли
6
Джимсити
4
Хюсай
14
Джака
13
Кукели
9
Мемушай
11
Лулаку
19
Балай
21
Роши
3-3-3
5
Гершон
2
Даса
0
Тзедек
21
Тиби
8
Коэн
6
Натхо
11
Эйнбиндер
12
Бен-Хаим II
7
Захави
17
Саар
4
Хюсай
10
Цани
10
Цани
4
Хюсай
11
Лулаку
23
Ходжа
23
Ходжа
11
Лулаку
14
Джака
7
Манай
7
Манай
14
Джака
17
Саар
16
Бузагло
16
Бузагло
17
Саар
12
Бен-Хаим II
0
Атар
0
Атар
12
Бен-Хаим II
11
Эйнбиндер
8
Хемед
8
Хемед
11
Эйнбиндер
Остались в запасе
Албания
Израиль
9
Эрос Грезда
ПВ
13
Насер Алийи
ЛЗ
1
Томас Стракоша
ВР
5
Фредерик Везели
ЦЗ
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
2
Анди Лила
ЦЗ
22
Амир Абраши
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
0
Ямир Хика
ЦП
Главный тренер
Джанни де Бьязи
6
Нета Лави
ЦЗ
18
Омри Глазер
ВР
0
Дани Амос
ВР
13
Талеб Тавата
ЦЗ
0
Давид Келтьенс
ЦЗ
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
0
Дор Мича
ЦП
0
Майкл Охана
ЦФ
Главный тренер
Элиша Леви
Остались в запасе
9
Эрос Грезда
ПВ
13
Насер Алийи
ЛЗ
1
Томас Стракоша
ВР
5
Фредерик Везели
ЦЗ
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
2
Анди Лила
ЦЗ
22
Амир Абраши
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
0
Ямир Хика
ЦП
Остались в запасе
6
Нета Лави
ЦЗ
18
Омри Глазер
ВР
0
Дани Амос
ВР
13
Талеб Тавата
ЦЗ
0
Давид Келтьенс
ЦЗ
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
0
Дор Мича
ЦП
0
Майкл Охана
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Главный тренер
Элиша Леви
Статистика матча Албания - Израиль
2
2
3
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Ружди Бижута
Где смотреть матч:
МАТЧ! ИГРА
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