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    Артурас Зулпа - статистика

    #44 | Полузащитник
    Имя Артурас
    Фамилия Зулпа
    Команда Актобе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 июня 1990 (32 года)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.03.2023 68' - 90' Актобе 5:1 Окжетпес Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
    04.03.2023 Был в запасе Жетысу 0:1 Актобе Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Актобе 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.03.2023 68' -90' Актобе (Актобе) 5:1 Окжетпес (Кокшетау)
    04.03.2023 Был в запасе Жетысу (Талдыкорган) 0:1 Актобе (Актобе)
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