Артурас Зулпа - статистика
#44 | Полузащитник
|Имя
|Артурас
|Фамилия
|Зулпа
|Команда
|Актобе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 июня 1990 (32 года)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Артурас
|Фамилия
|Зулпа
|Команда
|Актобе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 июня 1990 (32 года)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.03.2023
|68' - 90'
|Актобе
|5:1
|Окжетпес
|Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
|04.03.2023
|Был в запасе
|Жетысу
|0:1
|Актобе
|Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Актобе
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.03.2023
|68' -90'
|Актобе (Актобе)
|5:1
|Окжетпес (Кокшетау)
|04.03.2023
|Был в запасе
|Жетысу (Талдыкорган)
|0:1
|Актобе (Актобе)