Унаи Гарсия - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Унаи
|Фамилия
|Гарсия
|Команда
|Осасуна
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 сентября 1992 (30 лет)
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Унаи
|Фамилия
|Гарсия
|Команда
|Осасуна
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 сентября 1992 (30 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|Был в запасе
|Валенсия
|0:0
|Осасуна
|Испания. Примера, 25 тур
|06.03.2023
|Был в запасе
|Осасуна
|0:0
|Сельта
|Испания. Примера, 24 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Севилья
|2:3
|Осасуна
|Испания. Примера, 23 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Осасуна
|0:2
|Реал
|Испания. Примера, 22 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Вальядолид
|0:0
|Осасуна
|Испания. Примера, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Осасуна
|16
|0
|1
|5
|2
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.03.2023
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|0:0
|Осасуна (Памплона)
|06.03.2023
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|0:0
|Сельта (Виго)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|2:3
|Осасуна (Памплона)
|18.02.2023
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|0:2
|Реал (Мадрид)
|12.02.2023
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Осасуна (Памплона)
|04.02.2023
|1' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|1:1
|Осасуна (Памплона)
|61'
|29.01.2023
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|22.01.2023
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|1:1
|Осасуна (Памплона)
|31.12.2022
|1' -66'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|2:0
|Осасуна (Памплона)
|08.11.2022
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|1:2
|Барселона (Барселона)
|05.11.2022
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|1:2
|Осасуна (Памплона)
|5'
|30.10.2022
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|2:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|23.10.2022
|1' -90'
|Жирона (Жирона)
|1:1
|Осасуна (Памплона)
|20.10.2022
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|1:0
|Эспаньол (Барселона)
|07.10.2022
|1' -69'
|Осасуна (Памплона)
|1:2
|Валенсия (Валенсия)
|69'
|02.10.2022
|1' -78'
|Реал (Мадрид)
|1:1
|Осасуна (Памплона)
|50' 78'
|18.09.2022
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|0:2
|Хетафе (Хетафе)
|12.09.2022
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|0:1
|Осасуна (Памплона)
|04.09.2022
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|2:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|83'
|26.08.2022
|1' -71'
|Бетис (Севилья)
|1:0
|Осасуна (Памплона)
|69'
|20.08.2022
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|2:0
|Кадис (Кадис)
|12.08.2022
|1' -79'
|Осасуна (Памплона)
|2:1
|Севилья (Севилья)
|50'