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    Унаи Гарсия - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Унаи
    Фамилия Гарсия
    Команда Осасуна
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 сентября 1992 (30 лет)
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 Был в запасе Валенсия 0:0 Осасуна Испания. Примера, 25 тур
    06.03.2023 Был в запасе Осасуна 0:0 Сельта Испания. Примера, 24 тур
    26.02.2023 Был в запасе Севилья 2:3 Осасуна Испания. Примера, 23 тур
    18.02.2023 1' - 90' Осасуна 0:2 Реал Испания. Примера, 22 тур
    12.02.2023 Был в запасе Вальядолид 0:0 Осасуна Испания. Примера, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Осасуна 16 0 1 5 2
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.03.2023 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 0:0 Осасуна (Памплона)
    06.03.2023 Был в запасе Осасуна (Памплона) 0:0 Сельта (Виго)
    26.02.2023 Был в запасе Севилья (Севилья) 2:3 Осасуна (Памплона)
    18.02.2023 1' -90' Осасуна (Памплона) 0:2 Реал (Мадрид)
    12.02.2023 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 0:0 Осасуна (Памплона)
    04.02.2023 1' -90' Эспаньол (Барселона) 1:1 Осасуна (Памплона)
    61'
    29.01.2023 Был в запасе Осасуна (Памплона) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    22.01.2023 Был в запасе Эльче (Эльче) 1:1 Осасуна (Памплона)
    31.12.2022 1' -66' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 2:0 Осасуна (Памплона)
    08.11.2022 1' -90' Осасуна (Памплона) 1:2 Барселона (Барселона)
    05.11.2022 1' -90' Сельта (Виго) 1:2 Осасуна (Памплона)
    5'
    30.10.2022 1' -90' Осасуна (Памплона) 2:0 Вальядолид (Вальядолид)
    23.10.2022 1' -90' Жирона (Жирона) 1:1 Осасуна (Памплона)
    20.10.2022 1' -90' Осасуна (Памплона) 1:0 Эспаньол (Барселона)
    07.10.2022 1' -69' Осасуна (Памплона) 1:2 Валенсия (Валенсия)
    69'
    02.10.2022 1' -78' Реал (Мадрид) 1:1 Осасуна (Памплона)
    50' 78'
    18.09.2022 1' -90' Осасуна (Памплона) 0:2 Хетафе (Хетафе)
    12.09.2022 1' -90' Альмерия (Альмерия) 0:1 Осасуна (Памплона)
    04.09.2022 1' -90' Осасуна (Памплона) 2:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    83'
    26.08.2022 1' -71' Бетис (Севилья) 1:0 Осасуна (Памплона)
    69'
    20.08.2022 1' -90' Осасуна (Памплона) 2:0 Кадис (Кадис)
    12.08.2022 1' -79' Осасуна (Памплона) 2:1 Севилья (Севилья)
    50'
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