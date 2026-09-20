Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 400 тыс

Унаи Гарсия - статистика

Омония Арадипу
3 сентября 1992 (34)
#15 | Защитник
Испания
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Омония Арадипу
1 : 1
20.09.2026
Олимпиакос Никосия
1' - 63'
Кипр. Первый Дивизион, 3 тур
Кармиотисса
1 : 1
12.09.2026
Омония Арадипу
90' - 90'
Кипр. Первый Дивизион, 2 тур
Омония Арадипу
2 : 1
05.09.2026
Красава ЕНИ
87' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Панетоликос
13
0
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 26 тур
Панетоликос
0 : 0
22.03.2026
Пансерраикос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 25 тур
Панатинаикос
0 : 0
15.03.2026
Панетоликос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 24 тур
Панетоликос
2 : 1
09.03.2026
Кифисиас
89' - 90'
Греция. Суперлига, 23 тур
Атромитос
1 : 0
28.02.2026
Панетоликос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 22 тур
Олимпиакос
2 : 0
21.02.2026
Панетоликос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 21 тур
Панетоликос
3 : 1
14.02.2026
Астерас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 20 тур
Ларисса
1 : 4
07.02.2026
Панетоликос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 19 тур
Панетоликос
0 : 1
31.01.2026
Арис
1' - 90'
Греция. Суперлига, 17 тур
Панетоликос
1 : 3
19.01.2026
Левадиакос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 16 тур
Панетоликос
0 : 3
10.01.2026
ПАОК
1' - 66'
Греция. Суперлига, 15 тур
Волос
1 : 0
20.12.2025
Панетоликос
1' - 89'
Греция. Суперлига, 14 тур
Панетоликос
0 : 5
14.12.2025
АЕК
1' - 90'
76'
Греция. Суперлига, 13 тур
Пансерраикос
0 : 1
08.12.2025
Панетоликос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 12 тур
Панетоликос
0 : 1
30.11.2025
Олимпиакос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
1 : 1
22.11.2025
Панетоликос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 10 тур
Панетоликос
3 : 0
08.11.2025
Ларисса
Был в запасе
Греция. Суперлига, 9 тур
АЕК
1 : 0
02.11.2025
Панетоликос
87' - 90'
Греция. Суперлига, 6 тур
Левадиакос
6 : 0
05.10.2025
Панетоликос
1' - 41'
Греция. Суперлига, 5 тур
Панетоликос
1 : 2
28.09.2025
Панатинаикос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
0 : 0
20.09.2025
Панетоликос
1' - 82'
82'
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
1 : 2
13.09.2025
Волос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Арис
0 : 2
30.08.2025
Панетоликос
1' - 90'
24'
Греция. Суперлига, 1 тур
Панетоликос
0 : 2
23.08.2025
Атромитос
Был в запасе
Главные новости
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
ВидеоМостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
ВидеоПомощник Симеоне – Рюдигеру: «Ты у меня отсосешь!»
00:20
«Барселона» снова покинет «Камп Ноу»: подробности
Вчера, 23:51
1
Селюк: «Ростов» в глубокой заднице из-за Карпина»
Вчера, 23:23
2
ВидеоТалалаев объяснил две голевые ошибки Латышонка в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+