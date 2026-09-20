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Ла Лига 2026/2027
Команды
Леванте
Джереми Тольян
Статистика
€ 2 млн
Джереми Тольян - статистика
Леванте
8 августа 1994 (32), Штутгарт
#22 | Защитник
182 см | 76 кг
Германия
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Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Вильярреал
3 : 1
20.09.2026
Леванте
1' - 90'
42'
Испания. Примера, 5 тур
Леванте
2 : 4
13.09.2026
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Малага
0 : 0
06.09.2026
Леванте
77' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Леванте
5 : 2
29.08.2026
Бетис
46' - 90'
86'
Испания. Примера, 2 тур
Осасуна
0 : 0
24.08.2026
Леванте
78' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
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Германия. Бундеслига 2014/2015
Германия. Бундеслига 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Леванте
6
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Вильярреал
3 : 1
20.09.2026
Леванте
1' - 90'
42'
Испания. Примера, 5 тур
Леванте
2 : 4
13.09.2026
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Малага
0 : 0
06.09.2026
Леванте
77' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Леванте
5 : 2
29.08.2026
Бетис
46' - 90'
86'
Испания. Примера, 2 тур
Осасуна
0 : 0
24.08.2026
Леванте
78' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Эспаньол
3 : 0
16.08.2026
Леванте
76' - 90'
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