Статистика по турнирам

Испания. Примера 2026/2027 Испания. Кубок 2025/2026 Испания. Примера 2025/2026 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия В 2024/2025 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Италия. Серия А 2022/2023 Италия. Серия А 2021/2022 Италия. Серия А 2020/2021 Италия. Серия А 2019/2020 Лига Европы 2018/2019 Шотландия. Премьер-лига 2018/2019 Германия. Бундеслига 2017/2018 Германия. Кубок 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Германия. Бундеслига 2016/2017 Германия. Кубок 2016/2017 Германия. Бундеслига 2015/2016 Германия. Бундеслига 2014/2015 Германия. Бундеслига 2013/2014