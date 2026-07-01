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Интер Майами
Каземиро
Трансферы
€ 6 млн
Каземиро - трансферы
Интер Майами
23 февраля 1993 (33), Сан-Хосе дос Кампос
#5 | Полузащитник
184 см
Бразилия
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Тип трансфера
01.07.26 / -
Манчестер Юнайтед
Без клуба
Свободный агент
22.08.22 / 01.07.26
Реал
Манчестер Юнайтед
70,65 млн €
02.07.15 / 22.08.22
Порту
Реал
15 млн €
01.07.15 / 02.07.15
Реал
Порту
7,50 млн €
19.07.14 / 30.06.15
Реал
Порту
Аренда 600 тыс €
01.07.13 / 01.07.15
Сан-Паулу
Реал
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