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    Билли МакКэй - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Билли
    Фамилия МакКэй
    Команда Данди Юнайтед
    Состав Основной
    Родной город Корби
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 октября 1988 (34 года)
    Рост 170
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Северная Ирландия 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.10.2015 Был в запасе Финляндия 1:1 Северная Ирландия
    08.10.2015 Был в запасе Северная Ирландия 3:1 Греция
    07.09.2015 Был в запасе Северная Ирландия 1:1 Венгрия
    04.09.2015 Был в запасе Фарерские острова 1:3 Северная Ирландия
    29.03.2015 Был в запасе Северная Ирландия 2:1 Финляндия
    14.11.2014 78' -90' Румыния 2:0 Северная Ирландия
    14.10.2014 Был в запасе Греция 0:2 Северная Ирландия
    11.10.2014 Был в запасе Северная Ирландия 2:0 Фарерские острова
    07.09.2014 79' -90' Венгрия 1:2 Северная Ирландия
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