Билли МакКэй - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Билли
|Фамилия
|МакКэй
|Команда
|Данди Юнайтед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Корби
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 октября 1988 (34 года)
|Рост
|170
|Имя
|Билли
|Фамилия
|МакКэй
|Команда
|Данди Юнайтед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Корби
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 октября 1988 (34 года)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Северная Ирландия
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.10.2015
|Был в запасе
|Финляндия
|1:1
|Северная Ирландия
|08.10.2015
|Был в запасе
|Северная Ирландия
|3:1
|Греция
|07.09.2015
|Был в запасе
|Северная Ирландия
|1:1
|Венгрия
|04.09.2015
|Был в запасе
|Фарерские острова
|1:3
|Северная Ирландия
|29.03.2015
|Был в запасе
|Северная Ирландия
|2:1
|Финляндия
|14.11.2014
|78' -90'
|Румыния
|2:0
|Северная Ирландия
|14.10.2014
|Был в запасе
|Греция
|0:2
|Северная Ирландия
|11.10.2014
|Был в запасе
|Северная Ирландия
|2:0
|Фарерские острова
|07.09.2014
|79' -90'
|Венгрия
|1:2
|Северная Ирландия