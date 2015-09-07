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Евро-2024
Северная Ирландия - Венгрия
Северная Ирландия - Венгрия: обзор матча 07 сентября 2015
Северная Ирландия
07.09.2015, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа F, 8 тур
1 : 1
Завершен
Венгрия
90+3'
К. Лафферти
74'
Р. Гузмич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Ирландия - Венгрия
ГОЛ! 1:1!
К. Лафферти
90'
+3
89'
Желтая карточка
К. Немет
89'
Замена
В. Ванчак
️️️️
К. Немет
85'
Желтая карточка
Т. Пришкин
Замена
Ш. Фергюсон
️️️️
С. Даллас
84'
Вторая желтая
К. Брант
83'
Желтая карточка
К. Бэйрд
82'
Замена
Д. Магеннис
️️️️
О. Норвуд
75'
74'
ГОЛ! 0:1!
Р. Гузмич
Желтая карточка
К. МакЛафлин
72'
68'
Замена
Т. Пришкин
️️️️
А. Салаи
Замена
Н. МакГинн
️️️️
К. Эванс
56'
41'
Желтая карточка
А. Леандро
22'
Замена
А. Надь
️️️️
А. Элек
19'
Желтая карточка
Р. Гузмич
Желтая карточка
К. Лафферти
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Ирландия
1
Майкл МакГоверн
ВР
5
Джонни Эванс
ЦЗ
6
Крис Бэйрд
ЦЗ
4
Гарет Маколи
ЦЗ
13
Корри Эванс
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
14
Стюарт Даллас
ПЗ
8
Стивен Дэвис
ЦП
0
Крис Брант
ЦП
16
Оливер Норвуд
ЦП
10
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Венгрия
1
Габор Кирай
ВР
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
20
Ричард Гузмич
ЦЗ
7
Балаж Джуджак
ЛП
21
Алмейда Леандро
ЦП
6
Акош Элек
ЦП
16
Жолт Калмар
ЦП
10
Золтан Гера
АП
11
Кристиан Немет
ЦФ
9
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Северная Ирландия
12
Рой Кэрролл
ВР
23
Алан Маннус
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
18
Аарон Хьюз
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
15
Пэдди МакКурт
ПП
9
Билли МакКэй
ЦФ
21
Джош Магеннис
ЦФ
9
Уилл Григг
ЦФ
22
Кэйолан Лэвери
ЦФ
Венгрия
22
Адам Богдан
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
15
Предраг Босняк
ЦЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
0
Вилмош Ванчак
ЦЗ
18
Золтан Штибер
ЦП
8
Адам Надь
ЦП
23
Давид Маркварт
ЦП
8
Адам Боди
ПП
19
Тамаш Пришкин
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
14
Герго Ловренчич
ЦФ
3-2-3-1
1
МакГоверн
4
Маколи
13
Эванс
2
МакЛафлин
6
Бэйрд
14
Даллас
8
Дэвис
0
Брант
16
Норвуд
10
Лафферти
3-4-1-2
1
Кирай
4
Кадар
5
Фиола
20
Гузмич
21
Леандро
6
Элек
16
Калмар
7
Джуджак
10
Гера
9
Салаи
11
Немет
14
Даллас
3
Фергюсон
3
Фергюсон
14
Даллас
13
Эванс
7
МакГинн
7
МакГинн
13
Эванс
16
Норвуд
21
Магеннис
21
Магеннис
16
Норвуд
11
Немет
0
Ванчак
0
Ванчак
11
Немет
6
Элек
8
Надь
8
Надь
6
Элек
9
Салаи
19
Пришкин
19
Пришкин
9
Салаи
Остались в запасе
Северная Ирландия
Венгрия
9
Билли МакКэй
ЦФ
12
Рой Кэрролл
ВР
23
Алан Маннус
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
18
Аарон Хьюз
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
15
Пэдди МакКурт
ПП
9
Уилл Григг
ЦФ
22
Кэйолан Лэвери
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
15
Предраг Босняк
ЦЗ
22
Адам Богдан
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
2
Адам Ланг
ЦЗ
18
Золтан Штибер
ЦП
23
Давид Маркварт
ЦП
8
Адам Боди
ПП
23
Неманья Николич
ЦФ
14
Герго Ловренчич
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Остались в запасе
9
Билли МакКэй
ЦФ
12
Рой Кэрролл
ВР
23
Алан Маннус
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
18
Аарон Хьюз
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
15
Пэдди МакКурт
ПП
9
Уилл Григг
ЦФ
22
Кэйолан Лэвери
ЦФ
Остались в запасе
15
Предраг Босняк
ЦЗ
22
Адам Богдан
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
2
Адам Ланг
ЦЗ
18
Золтан Штибер
ЦП
23
Давид Маркварт
ЦП
8
Адам Боди
ПП
23
Неманья Николич
ЦФ
14
Герго Ловренчич
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Бернд Шторк
Статистика матча Северная Ирландия - Венгрия
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
- : -
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Венгрия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
- : -
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Виндзор Парк
Где смотреть матч:
Спорт 1
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